„Einfach Heiraten“-Tag: Kein Ersatz für Standesamt

Spontan-Hochzeiten mit und ohne Trauschein bei „Einfach Heiraten“ in der Christuskirche am Donnerstag, 23. März

Am 23. März können Paare in Neuhausen spontan heiraten. Möglich macht das die „Einfach Heiraten“-Aktion der evangelischen Kirche. Wie der Tag abläuft:

Neuhausen ‒ Sonst finden im Schnitt etwa zehn Trauungen pro Jahr in der evangelischen Christuskirche am Dom-Pedro-Platz statt. Für Donnerstag, 23. März, liegen bereits 31 Anmeldungen vor. Und ebenso viele Hochzeitspaare können spontan noch dazukommen – an ein und demselben Tag!

Denn am 23.3.2023 wird die Neuhauser Kirche zum Schauplatz einer Premiere für ganz München. „Einfach Heiraten“ heißt das Angebot an alle, die ihre Liebe und Partnerschaft mit oder ohne Trauschein kirchlich segnen lassen wollen, LGBTQI+-Paare sind ausdrücklich ebenso angesprochen. Denn: „Wir segnen die Liebe“, betont Pfarrerin Stefanie Wist.

Pfarrerin Stefanie Wist und Dekanin Claudia Häfner (v. li.) bekommen am 23. März Verstärkung von acht Kollegen. © privat

„Einfach Heiraten“-Tag: Elf Stunden Trauungen

Sie wird zusammen mit neun Kolleginnen und Kollegen auch aus anderen Pfarreien an diesem Tag dafür sorgen, dass von 11 bis 22 Uhr jedes Paar die passende Feier erleben kann. Die eigentliche Zeremonie dauert jeweils 20 Minuten – wahlweise vor dem Altar mit Orgelmusik, im Chorraum mit Klavierbegleitung oder im Saal, wo sich Geigen- und Gitarrenmusiker abwechseln.

„Wir hoffen auf einen schönen Frühlingstag, dann können wir die Saaltüren zum Garten aufmachen“, sagt Wist. Zuvor sollten die Paare etwa eine Stunde Vorbereitungszeit einplanen. Sie müssen einen Fragebogen ausfüllen und mit dem Geistlichen sprechen, der die Trauung oder Segnung vollzieht.



Schon bei den ersten Anfragen wurde Wist deutlich, wie unterschiedlich die Beweggründe der Teilnehmenden sind. „Da sind lange verheiratete Paare, die nie die Gelegenheit fanden, sich auch kirchlich trauen zu lassen, zum Beispiel weil nach der Hochzeit gleich gebaut wurde, die Kinder kamen oder die Familien sich nicht vertrugen. Da sind aber auch unverheiratete Paare, die glauben, dass das ihrer Liebe einfach guttut“, berichtet die Pfarrerin.



„Einfach Heiraten“-Tag: Kein Ersatz für Standesamt

Wer möchte, kann sich die kirchliche Trauung später offiziell eintragen lassen. Das Standesamt ersetzt „Einfach Heiraten“ allerdings nicht.



Die reservierbaren Termine sind inzwischen ausgebucht. Kurzentschlossene können aber den ganzen Tag über kommen, auch mit Freunden oder Familie. „Das kriegen wir hin. Wir haben genügend Platz.“ Das Angebot für die Verliebten ist kostenlos, das Catering spendiert ein Münchner Feinkostgeschäft.



Initiiert wurde das Ganze von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern. Insgesamt beteiligen sich im Freistaat zwölf Kirchengemeinden an der Aktion. Die Christuskirche ist die einzige im Raum München und bietet unter www.evnn.de nähere Informationen.

