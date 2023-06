Unterhaltung, Spiel und Informationen bei der Inklusionswoche im Juni

Von: Ursula Löschau

Der Spielplatz des Blindeninstitutes ist geöffnet. © Schuller

Die Neuhauser Inklusionswoche steht vor der Tür und soll die Vielfalt im Viertel feiern und leben. Welches Programm und welche Mitmachaktionen geplant sind:

Neuhausen ‒ „Begegnungen zwischen Menschen ermöglichen – egal ob mit oder ohne Behinderung, egal, welche Sprache sie sprechen, egal, ob jung oder alt – und Vielfalt im Viertel sichtbar machen“: Das ist das Ziel der zweiten „Inklusionswoche Neuhausen-Nymphenburg“ von Montag, 12., bis Sonntag, 18. Juni. Unter der Schirmherrschaft des Bezirksausschusses beteiligen sich zahlreiche Institutionen im Stadtbezirk.

Am Montag startet das Programm mit einem Stadtteilspaziergang. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr vor der Herz Jesu Kirche an der Lachnerstraße 8. Die Teilnehmer besuchen das Blindeninstitut, die Tagesstätte der Sozialpsychiatrischen Dienste und die Freie Bühne München. Weiter geht es mit einem kostenlosen Kinoabend am Dienstag, 13. Juni, im Neuen Maxim, Landshuter Allee 33. Ab 18.30 Uhr läuft dort die französische Sozialkomödie „Alles außer gewöhnlich“.



Die Sozialpsychiatrischen Dienste Neuhausen-Nymphenburg öffnen am Donnerstag, 15. Juni, ihre Türen. Von 14 bis 18 Uhr gibt es an der Leonrodstraße 54 Informationen zu deren Unterstützungsangeboten.



Inklusionswoche Neuhausen: Großer Abschluss am Rotkreuzplatz

Bei Kaffee und Kuchen stellt das Café Wohnwerk, Schäringerplatz 13, am Freitag, 16. Juni, das dortige Qualifizierungsprojekt für junge Menschen mit Lernschwierigkeiten und die Anlaufstelle Inklusion vor. Beginn ist um 16.30 Uhr. Zudem ist der Spielplatz des Blindeninstitutes Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 15 Uhr für alle Familien im Viertel geöffnet (Romanstraße 12, Eingang über Winthirstraße). Am Samstag, 17. Juni, laden im Kult9, Blutenburgstraße 71, Tanz-Café, ab 14.30 Uhr, und Disco, 19 Uhr, ein.



Auf dem Rotkreuzplatz gibt es Mitmachangebote. © Wirts

Zum Abschluss der Aktionswoche veranstaltet der BA am Sonntag, 18. Juni, von 11 bis 16 Uhr auf dem Rotkreuzplatz einen „Inklusiven Markt der Möglichkeiten“. Auf die Kinder warten ein Rollstuhlparcours, ein Sinnespfad und vieles mehr. Das Sehmobil des Blindeninstitutes ist dabei, die Freiwillige Feuerwehr stellt ihre Arbeit vor und Infostände bieten einen Überblick über weitere soziale Initiativen. Ab 15 Uhr veranstaltet die Freie Bühne München einen kostenlosen Theaterworkshop.

