Mehraufwand bei der Generalsanierung der 100 Jahre alten Neuhauser Jugendherberge – Straße bleibt weiter gesperrt

Die Renatastraße bleibt im Bereich des Neubaus für ein weiteres Jahr gesperrt. © Ursula Löschau

Die Sanierung der Neuhauser Jugendherberge in der Wendl-Dietrich-Straße wird nicht wie geplant dieses Jahr fertiggestellt. Welche Folgen das hat:

Neuhausen ‒ Eigentlich sollten in den 100 Betten im generalsanierten Altbau der Jugendherberge an der Wendl-Dietrich-Straße ab diesem Herbst wieder Gäste schlafen. Doch der Umbau dort verzögert sich um gut ein Jahr, wie Marko Junghänel, Sprecher des Deutschen Jugendherbergswerks (DJH) in Bayern, auf Hallo-Anfrage erklärt. Die Inbetriebnahme sei jetzt für Ende 2024 geplant. Wegen des anhaltenden Baustellenbetriebs müsse auch die Renatastraße auf Höhe des Winthirplatzes für ein weiteres Jahr gesperrt bleiben.

„Als wir das Gebäude geöffnet haben, stießen wir bei der Tragwerksstruktur auf einen anderen Zustand als erwartet“, berichtet Junghänel. Besagte Tragwerkskomponenten hätten dann zuerst verstärkt werden müssen, um planmäßig fortfahren zu können. Inzwischen ist der Rohbau laut DJH-Sprecher jedoch so weit fortgeschritten, dass „alle tragenden Elemente abgenommen“ seien und der Innenausbau starten könne. Aktuell stünden der Einbau der Fenster und der Heizung an. Zudem seien die aufgetretenen Probleme bei einem 100 Jahre alten Gebäude nicht völlig überraschend. „Das ist bei einem Haus in diesem Alter nahezu normal“, sagt Junghänel.

Hohe Mehrkosten

Dennoch: Die Verzögerung ist nicht die erste im Gesamtprojekt und finanziell spürbar. Zwar sei der Neubau mit 300 Betten jetzt komplett belegbar und auch gut ausgelastet. Einige „Schönheitsdinge“ wären aber auch dort noch zu vollenden. Dazu gehörten Fensterbänke, Rollos oder Ladepunkte für E-Bikes.

Der Altbau bringe überdies für ein weiteres Jahr keine Einnahmen. Außerdem befänden sich dort einige Gemeinschaftsräume für die gesamte Einrichtung, die somit auch noch nicht zur Verfügung stünden. Die genauen Mehrkosten sind laut Sprecher noch nicht beziffert. Zuletzt war von rund 35 Millionen Euro Gesamtkosten die Rede.

