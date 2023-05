Projekt „Temporäre Spielstraße“: Anwohner begeistert

Aktionstage als Vorläufer einer Verkehrsberuhigung in der Hanebergstraße

Von: Ursula Löschau

Keine Durchfahrt für Autos, dafür gratis Spielspaß auf offener Straße: Das gibt es bis Ende September noch viermal in der Hanebergstraße. © Ursula Löschau

In der Hanebergstraße sollen Autos den Kindern weichen im Rahmen des Projektes „Temporäre Spielstraße“. Das Projekt soll zudem als Test für ein neues Verkehrskonzept dienen.

Neuhausen ‒ Mit einem so großen Ansturm zum Auftakt der „Temporären Spielstraße“ in der Hanebergstraße hatten die Organisatoren gar nicht gerechnet. „Es hat nur so gewuselt von Kindern“, sagt Nicole Endrich von der Oase Neuhausen (Abenteuerspielplatz und Jugendtreff) begeistert.

„Es waren mindestens 150 Kinder da“, bekräftigt Seija Knorr-Köning (SPD) vom Bezirksausschuss (BA) Neuhausen-­Nymphenburg, der die Aktion beantragt hat. Sie freut sich schon auf den nächsten Termin am Donnerstag, 29. Juni, und drei weitere bis Ende September.

Projekt „Temporäre Spielstraße“: Vorbote für neue Verkehrswege?

Dem Stadtteilgremium geht es dabei um viel mehr als zeitlich begrenzten Spielspaß am Nachmittag. Es soll Druck gemacht werden, „um hier endlich eine Änderung der Verkehrsregelung umzusetzen“, sagt Viertel-­Chefin Anna Hanusch (Grüne) – zum Beispiel eine Einbahn-Führung in der Hanebergstraße.

Seit Jahren bemüht sich der BA auf vielfache Anwohner-­Beschwerden hin um Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung in der Haneberg-, Johann-Schmaus- und Braganzastraße. Die Abschnitte leiden unter starkem Schleichverkehr von der Landshuter Allee. Zudem sind dort viele Einrichtungen für Kinder und Jugendliche zu Hause – angefangen bei Kindergärten und Horten über die Oase Neuhausen bis zum Sportverein FT Gern mit großer Jugendabteilung.



Das Mobilitätsreferat bestätigt, Details zu prüfen: „Der Wunsch der Anwohnenden auf eine Verkehrsberuhigung der Haneberg- und der Braganzastraße ist bekannt. Die Abstimmung und die Abklärung der verkehrsrechtlichen Möglichkeiten laufen“, sagt Sprecherin Franziska Hartmann auf Hallo-Anfrage.



Projekt „Temporäre Spielstraße“: Anwohner begeistert

Die „Temporäre Spielstraße“ soll laut BA nun einen Vorgeschmack auf „sichere Wege für Kinder“ liefern. So lautet auch ein Antrag von Besuchern der Neuhauser Oase beim jüngsten Kinder- und Jugendforum im Rathaus, berichtet Endrich. Gerhard Knecht von der Spiellandschaft Stadt, die beim „Bespielen“ der Hanebergstraße mitwirkt, sagt: „Es ist toll, dass die Spielstraße den Platz unmittelbar vor der Haustüre als Freiraum für die Menschen aufgreift und erlebbar macht.“

Das komme bei den Anwohnern sehr gut an, betont Knorr-Köning und ergänzt: „Außerdem ist es schön zu sehen, dass die Welt nicht untergeht, wenn man hier nicht durchfahren oder parken kann.“



Die Hanebergstraße verwandelt sich bis Ende September jeweils am letzten Donnerstag des Monats von 15 bis 19 Uhr in einen Spielort. Bei sehr schlechtem Wetter kann die Aktion ausfallen. Infos dazu gibt es unter www.spiellandschaft.de.

