Gefahren für Kinder an vielen Standorten ein akutes Thema – was Elternbeiräte fordern

Drucken Teilen

Auch in der Bürgerversammlung ein Thema: die Gefahren auf dem Schulweg in der Albrechtstraße. © privat

Immer mehr Eltern sehen ihre Kinder großen Gefahren auf dem Schulweg ausgesetzt, weshalb sie eine Reihe an Maßnahmen vorschlagen, wie die Sicherheit gesteigert werden kann:

Neuhausen – Elternbeiräte aus drei verschiedenen Grundschulen im Stadtbezirk beklagten bei der Bürgerversammlung Sicherheitsrisiken auf den Schulwegen ihrer Kinder. Ihre Verbesserungsvorschläge wurden allesamt mit jeweils großer Mehrheit angenommen.

Für die Dom-Pedro-Grundschule beantragen Bürger, auf der Dante- und der Waisenhausstraße durchgehend Tempo 30 anzuordnen und die Einhaltung des Limits – auch auf der St.-Galler-Straße – mit straßenbaulichen Maßnahmen wie Kopfsteinen zu fördern. An etlichen Straßeneinmündungen im Umgriff soll ebenfalls mit baulichen Mitteln wie Pollern oder Fahrbahnmarkierungen dafür gesorgt werden, dass die Kreuzungsbereiche nicht zugeparkt werden.

Vorschläge: Schulweghelfer, Gehwegparken und Geschwindigkeit reduzieren

Zudem wollen die Eltern das geduldete Gehwegparken unter anderem in der Tizian- und Simeonistraße beendet wissen. Für die Ecke Volkart-/Frundsbergstraße werden Poller gegen Falschparker sowie ein Zebrastreifen beantragt und an der Braganza-/Johann-Schmaus-Straße soll wieder eine Durchfahrsperre errichtet werden.

Der Elternbeirat der Alfonsschule machte auf die Risiken für Schulkinder inmitten der Großbaustelle auf dem Campus an der Albrecht- und Alfonsstraße aufmerksam. Wie kürzlich bereits im örtlichen BA schlugen die Eltern eine Reihe von Maßnahmen für mehr Schulwegsicherheit vor.

Die Elternvertreter der Grundschule an der Helmholtzstraße nutzten die Aufmerksamkeit, um Schulweghelfer anzuwerben. Zudem beantragten sie, die Tempo-30-Regelung in der Wendl-Dietrich-Straße räumlich und zeitlich auszudehnen: also täglich durchgehend und ohne Lücken zwischen Steuben- und Rotkreuzplatz.

Bau-Zeitplan Zum aktuellen Sachstand und zu den Fertigstellungszielen rund um den Schulcampus Albrecht- und Alfonsstraße teilt das Referat für Bildung und Sport (RBS) auf Hallo-Anfrage mit: Adolf-Weber-Gymnasium: Das Projekt aus dem dritten Schulbauprogramm umfasst eine Erweiterung und eine Maßnahme im Rahmen des „Integrierten Handlungsprogramms Klimaschutz“. Aktuell wird die Erstellung eines Zusatzbaus im Innenhof der Schule vorbereitet. Die Erweiterung des Adolf-Weber-Gymnasiums an der Kapschstraße wird voraussichtlich 2026 fertiggestellt. Daran schließt sich eine energetische Fassadensanierung im Bestand an. Rupprecht-Gymnasium: Diese Maßnahme aus dem zweiten Schulbauprogramm wird in zwei Phasen abgewickelt. Der erste Bauabschnitt wurde im dritten Quartal 2023 an das RBS übergeben. Inzwischen haben die Vorabmaßnahmen für den zweiten Bauabschnitt begonnen. Dieser soll voraussichtlich im Schuljahr 2026/27 fertiggestellt werden. Grund- und Mittelschule Alfonsstraße: Laut RBS wird das Nutzerbedarfsprogramm „aufgrund der Denkmalrelevanz der Wandelhalle und der geänderten Bedarfssituation“ überarbeitet. Mit einem Baubeginn dort sei erst zu rechnen, wenn die Arbeiten am angrenzenden Rupprecht-Gymnasium abgeschlossen sind.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend oder mit der neuen „Hallo München“-App immer aktuell über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.