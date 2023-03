100-jähriges Jubiläum der Kirchengemeinden: Gemeinsam für den Stadtteil

Von: Ursula Löschau

Die Kirchgemeinden St. Clemens und St. Vinzenz in Neuhausen feiern 100-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass wird natürlich gefeiert, aber auch das gemeinsame Ziel betont:

Neuhausen ‒ Jubiläumsjahr in St. Clemens und St. Vinzenz, die seit 2001 einen Pfarrverband bilden: Beide Gemeinden wurden vor 100 Jahren, im März 1923, als jeweils eigenständige Pfarrei errichtet. Bis dahin waren sie Teil der heutigen Pfarrei Herz Jesu. Gefeiert wird das Doppeljubiläum ab März mit vielerlei Veranstaltungen. Dabei geht es auch um die Zukunft. Denn Pfarrer Wendelin Lechner weiß: „Wir steuern keinen rosigen Zeiten entgegen.“

Konkret: Die Zahl der Gläubigen sinkt. Der Pfarrverband hatte 2002 noch über 7000 Mitglieder, jetzt sind es 5569. Parallel gebe es weniger Seelsorgspersonal und Ehrenamtliche sowie rückläufige finanzielle Ressourcen, fasst Lechner zusammen. Die Gründung des bisher einzigen Pfarrverbands in Neuhausen sei bereits ein Schritt zur Existenzsicherung gewesen. „Das ist gelungen. Die Pfarreien sind gut zusammengewachsen, ohne ihre Identitäten aufzugeben“, berichtet der Pfarrer, der diesen Prozess seit 21 Jahren leitet.



Das heißt: „Haupt- und Ehrenamtliche arbeiten völlig selbstverständlich zusammen.“ Akteure und Gruppen seien in allen Bereichen von der Jugend- bis zur Seniorenarbeit „vernetzt und verbunden“. Und damit nicht genug. Unter dem Titel „Himmel über Neuhausen“ praktizieren sechs katholische Pfarreien im Stadtteil, darunter St. Clemens und St. Vinzenz, in einem freiwilligen Zusammenschluss bereits eine gemeindeübergreifende Aufgabenteilung. „Das ist die Pastoral der Zukunft, dass nicht alle alles machen, sondern sich vernetzen und auf ihre jeweiligen Stärken fokussieren“, sagt Pfarrer Lechner und bezieht auch ökumenische Angebote wie Nachbarschaftshilfe ein.

„Man muss rausgehen und den Mut haben zu sehen, was passiert“, ergänzt Pastoralreferentin Franziska Bromberger. Und Pater Philipp Sauter, Kaplan des Pfarrverbands, sagt: „Wir haben das beste Produkt. Jetzt müssen wir es schaffen, dass die Leute es in Anspruch nehmen.“

So wird das Jubiläum gefeiert

Von März bis September wird das Jubiläum abwechselnd in den Pfarreien St. Clemens, Ecke Renata-/Arnulfstraße, und St. Vinzenz, Klarastraße 16, mit verschiedenen Veranstaltungen begangen. Den Auftakt bildet ein Festgottesdienst zum Patrozinium in St. Clemens am Sonntag, 19. März. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr und wird musikalisch umrahmt. Die Chorgemeinschaft von St. Clemens singt Joseph Haydns Jugendmesse in F-Dur. Es werden auch viele ehemalige Ministranten und Seelsorger erwartet.

Die nächsten Festtermine folgen im Mai: das Maibaum-Aufstellen der Pfarrjugend am Montag, 1. Mai, 14 Uhr, in St. Clemens sowie ein Pfingstfeuer auf der Pfarrwiese mit Open-Air-Gottesdienst für Jung und Alt am Freitag, 26. Mai, ab 18 Uhr in St. Vinzenz. Außerdem lädt St. Clemens am Samstag, 27. Mai, zu einem „meditativen Stationengottesdienst“ ein. Von 17 bis 20 Uhr heißt es dann „Kirche mal anders: Kommen – Verweilen – wie es einem beliebt“. Der Festgottesdienst zu Pfing­sten am Sonntag, 28. Mai, ab 10 Uhr in St. Clemens steht auch im Zeichen des Jubiläums. Im Anschluss gibt es einen historischen Vortrag von Franz Schröther von der Geschichtswerkstatt Neuhausen.