Stiftung St. Antonius: Mieteinnahmen könnten zahlreiche Projekte fördern

„Schlag ins Gesicht“ ‒ Neuhauser BA stellt hohe Mieten von kirchlicher Stiftung an den Pranger

Von: Ursula Löschau

Teilen

Laut Bauherr sollen an der Klarastraße 10 bis zum Frühjahr 50 Mietwohnungen fertig werden. © Ursula Löschau

An der Neuhauser Klarastraße entsteht ein kirchliches Wohnbauprojekt der St.-Antonius-Stiftung. Der BA hat die Stiftung jetzt für die hohen Mieten kritisiert.

Neuhausen - Durchschnittlich 23,40 Euro für den Quadratmeter – für Neuhausen sind so hohe Kaltmieten inzwischen leider fast normal. Verlangt aber ausgerechnet eine kirchliche Stiftung für Hilfebedürftige solche Preise, dann wundert das den Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg schon. Konkret geht es um einen Neubau an der Klarastraße 10. Die St.-Antonius-Stiftung der Erzdiözese München und Freising investiert dort 22,5 Millionen Euro in den Bau von 50 Mietwohnungen (1,5 bis 5,5 Zimmer).

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Neubau an der Klarastraße: BA appelliert an Stiftung für gerechteren Mietpreis

In seiner jüngsten Sitzung hat der BA einen Appell an die Stiftung formuliert. Diese wird „nachdrücklich“ gebeten, die Mieten sozialgerechter zu gestalten. „In einer Stadt wie München, in der tausende Menschen obdachlos oder wohnungslos sind, in der tausende bezahlbare Wohnungen fehlen, ist das Vorgehen der Stiftung ein Schlag ins Gesicht jeder wohnungssuchenden Familie, die sich die Mietvorstellungen der Stiftung nicht leisten kann“, heißt es in einem mehrheitlich beschlossenen Schreiben.

Nach BA-Kritik: Stiftung St. Antonius verteidigt Gründe für hohe Miete

„Wir haben Verständnis für die Sorgen, die sich in einer Stadt wie München hinsichtlich Miet­raums und Mietpreisen stellen“, sagt Peter Willisch, Geschäftsführer der Stiftung, auf Hallo-Anfrage. Er erklärt aber auch: „Damit die Stiftung ihre Zwecke erfüllen kann, ist ein wirtschaftlicher Einsatz ihrer finanziellen Mittel erforderlich.“ Und konkret für die Klarastraße 10: Mit den Preisen runterzugehen, sei „aufgrund der hohen Grundstücks- und Baukosten nicht möglich, da das Haus anderenfalls keinen Beitrag für den Stiftungszweck erwirtschaften würde“.

Dem BA ist dieser „Zielkonflikt“ durchaus bewusst. Trotzdem hält er es für falsch, „durch möglichst hohe Mieten möglichst viel für Bedürftige zu tun“. „Es ist ein Appell an die Stiftung, noch einmal abzuwägen, was sie vielleicht noch an Spielraum hat“, meinte Viertel-Chefin Anna Hanusch (Grüne). Die CSU sah das anders und lehnte die Intervention durch den BA ab. Deren Sprecherin Gudrun Piesczek erklärte: „Der Stiftungszweck zum Wohl kranker und behinderter Menschen wird erfüllt. Die Mieteinnahmen kommen dem zugute.“



Stiftung St. Antonius: Mieteinnahmen könnten zahlreiche Projekte fördern

Unter anderem fördert die Stiftung nach Auskunft ihres Geschäftsführers derzeit die mobile Kleiderkammer und Beratungsstelle der Caritas in München, Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, Essensausgaben für Wohnungslose und andere Bedürftige sowie ein neues Wohnheim des Katholischen Jugendsozialwerks München. 2021 stellte die Stiftung rund 6,15 Millionen Euro für zahlreiche Förderprojekte bereit.

Auf dem Grundstück an der Klarastrasse 10 war vor der Übernahme durch die Stiftung ein ehemaliges Wohnheim aus den 60er-Jahren. Dieses stand zuvor jahrelang leer und war nicht mehr bewohnbar.

Quelle: www.hallo-muenchen.de