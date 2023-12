Kontrapunkt beantragt zusätzliche Räume fürsoziokulturelle Projekte im Kreativquartier – 80 jungen Künstlern droht bald die Heimatlosigkeit

Der Jugendhilfeträger Kontrapunkt sucht für das Kreativ- und Bildungsprojekt „Gabriele Space“ eine neue Heimat. © Kontrapunkt gGmbH

„Gabi will nach Hause“ - so kämpft man in Neuhausen für junge Künstler und ihr kreatives Quartier. Wie es bei der Suche nach einer neuen Heimat steht.

Neuhausen – „Gabi will nach Hause“: Mit diesem Antragstitel sicherte sich Nina Aeber­hard vom Jugendhilfeträger Kontrapunkt/Imal bei der jüngsten Bürgerversammlung für Neuhausen-­Nymphenburg die Aufmerksamkeit der Anwesenden. Gabi ist ein Kreativ- und Bildungsprojekt, an dem aktuell rund 80 junge Künstler im Alter zwischen 16 und 27 Jahren teilnehmen. Sie arbeiten in zwischengenutzten Räumen im Westend, müssen dort aber im März 2024 raus. Deshalb beantragt der Initiator Imal mit Stammsitz im Kreativquartier dort nun zusätzliche und dauerhafte Räume für Gabi. Die Bürgerversammlung unterstützte das einstimmig.

Die Zwischennutzung an der Ridlerstraße 13-15 läuft seit Herbst 2022. Sie bewahrte das Projekt „Gabriele Space“ – so der vollständige Name – schon einmal vor dem drohenden Aus. Begonnen hatte das Ganze 2020 in einem zum Abriss bestimmten Gebäude der Spengler­innung an der Gabrielenstraße. Dann mussten die jungen Kreati­ven mehrfach weiterziehen – und stehen jetzt wieder vor der Frage, wohin ab kommendem Frühjahr?

Unterstützung und Vernetzung

„Wir fördern junge Künstler, indem wir ihnen kostenfrei Werkstätten, Ateliers, Diskurs- und Ausstellungsräume zur Verfügung stellen. Hier können sie miteinander arbeiten, sich gegenseitig unterstützen und vernetzen“, erklärt Nina Aeber­hard. Sie betont außerdem: „In Neuhausen-­Nymphenburg gibt es keine vergleichbare Möglichkeit für junge Menschen diesen Alters.“

Und das bezieht sich nach Auskunft von Kontrapunkt-­Geschäftsführer Uli Gläß nicht nur auf die Förderung künstlerisch-­kreativer Talente und Bedürfnisse. Er weiß aus Erfahrung: „Es mangelt massiv an für ältere Jugendliche geeigneten Plätzen, in Neuhausen-­Nymphenburg ebenso wie in den angrenzenden Vierteln.“ Vorhandene Jugendzentren seien schon jetzt ausgelastet „und auf die Zielgruppe ältere Jugendliche und junge Erwachsene bekanntermaßen weder baulich noch konzeptionell ausgerichtet“.

Mit dieser Begründung forderte auch er bei der jüngsten Bürgerversammlung für den Stadtbezirk – übrigens zum wiederholten Mal –, „die Aktivitäten des seit 1995 im Stadtviertel aktiven Jugendhilfeträgers Kontrapunkt mit weiteren Nutzflächen im Kreativquartier zu unterstützen“. Der Zeitpunkt ist seiner Einschätzung nach günstig:

Ort für junge Kreative

„Ich gehe davon aus, dass im Kreativlabor irgendwann eine Umstrukturierung notwendig und sinnvoll wird, um es zu einem Ort für Kunst, Kultur, Bildung und Soziales zu machen. In diesem Sinn haben wir unseren zusätzlichen Bedarf angemeldet, öffentlich gemacht und Unterstützung eingeworben.“ Seitens der Bürgerversammlung mit Erfolg: Eine große Mehrheit befürwortete die Pläne des Jugendhilfeträgers.

Die aktuelle Zwischennutzung läuft bald aus. Der gemeinnützige Anbieter ist unter anderem mit dem Imal im Kreativlabor aktiv und möchte dort weitere Angebote schaffen. © Kontrapunkt gGmbH

Konkret: Jugendliche und junge Erwachsene aus Neuhausen-Nymphenburg und Nachbarvierteln sollen dort einen Ort haben, „in dem sie sich kommerzfrei aufhalten und ihren kulturellen, sozialen Interessen nachgehen können“. Gerade in der Pandemie habe sich gezeigt, wie wichtig solche Angebote seien, „auch um eine Konzentration an ,Brennpunkten‘ abzufedern“, erklärt Gläß. Kontrapunkt könne im Kreativquartier mit Projekten, Workshops und Raumnutzungen sowie kleineren Veranstaltungen für Jugendliche einen wichtigen Beitrag leisten.

