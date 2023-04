Auch heuer gibt es keinen neuen Baum für den Rotkreuzplatz – Bürger sind trotzdem eingeladen

Von: Ursula Löschau

Auf dieses Bild müssen die Neuhauser auch heuer verzichten. Erst 2024 soll auf dem Rotkreuzplatz wieder ein Maibaum stehen. © Ursula Löschau

In Neuhausen wird mit und ohne Baum in den Mai hineingefeiert. Während auf dem Rotkreuzplatz kein neues Stangerl stehen wird, kommt man in St. Clemens nicht mehr aus dem Feiern raus:

Neuhausen ‒ Die schlechte Nachricht zuerst: Das zweite Jahr in Folge wird es auf dem Rotkreuzplatz keinen neuen Maibaum geben. Der Verein der Freunde Neuhausens hat es nicht rechtzeitig geschafft, alle nötigen Vorbereitungen zu treffen. Dafür feiern andere im Viertel mit den Bürgern in den Mai.

Die FT Gern lädt am Sonntag, 30. April, auf dem Vereinsgelände an der Haneberg­straße 1 zum „Tanz in den Mai“. Los geht es um 15 Uhr. „Das Fest ist gleichzeitig die Auslösefeier für die Maibaumdiebe Inning, die den Baum im vergangenen Jahr vor seiner Aufstellung gestohlen hatten“, verrät Vereinschef Michael Franke. Bis 18 Uhr sorgt die Blaskapelle „Brechwurz Blech“ für Stimmung. Gleichzeitig gibt es ein Spielangebot für Kinder. Ab 18 Uhr übernimmt DJ Oli das Kommando.

Der Gerner Maibaum beim Aufstellen 2022. © FT Gern

Das 100-jährige Bestehen der Pfarrei St. Clemens wird heuer bei vielen Gelegenheiten gefeiert – so auch am Montag, 1. Mai. Die Pfarrjugend stellt einen neuen Maibaum auf und lädt ab 14 Uhr zum Fest an der Ecke Renata-/Arnulfstraße ein.

Maifeste in Neuhausen: Wegen Krankheit kein neuer Maibaum am Rotkreuzplatz

„Es ist furchtbar schade, dass es heuer wieder keinen neuen Maibaum und keine Feier auf dem Rotkreuzplatz gibt. Aber dafür freuen wir uns umso mehr auf das Fest 2024“, sagt Leonhard Agerer, Vorsitzender des Vereins der Freunde Neuhausens. Der CSU-Stadtrat bedauert die Umstände, zumal sie ganz persönlich mit ihm zusammenhängen:

„Der Baum in der Aubinger Lohe war schon ausgesucht und sollte im November gefällt werden. Dann fiel ich aus gesundheitlichen Gründen längere Zeit aus. Und später reichte die Zeit nicht mehr, um den Baum noch rechtzeitig genug trocknen zu lassen und zu präparieren.“



Agerer blickt nun voller Tatendrang aufs kommende Jahr. 2024 wird der Verein der Freunde Neuhausens, der 1984 quasi als Maibaumverein gegründet wurde, 40 Jahre alt. Das soll gebührend gefeiert werden – natürlich mit einem besonders schönen Fest zur Baumeinweihung. Welche Aktivitäten der Verein heuer noch plant, soll bei der anstehenden Mitgliederversammlung im Mai besprochen werden. Dann stehen auch Vorstandswahlen an.

