So feiern Neuhausen und Nymphenburg: Kulturelles Zentrum und Stadtteilfeste mit Charme ‒ die nächsten Höhepunkte

Volles Programm

+ © Christian Vogel Beste Stimmung in den Spielstätten der Neuhauser Musiknacht. © Christian Vogel

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Ursula Löschau schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Neben einzigartigen Bauwerken und zahlreichen Superlativen kann man in Neuhausen-Nymphenburg auch ausgiebig feiern. Die Party- und Kultur-Höhepunkte:

Neuhausen / Nymphenburg ‒ Die Menschen im Stadtbezirk lieben Kultur und feiern gerne gemeinsam mit ihren Nachbarn. Ingeborg Staudenmeyer ist das schon lange klar. Seit 30 Jahren hat sie sich deswegen ehrenamtlich, erst als BA-Vorsitzende, jetzt als Vorsitzende des Vereins für Stadtteilkultur Neuhausen-Nymphenburg für die Errichtung eines Kultur- und Bürgerzentrums eingesetzt – mit Erfolg! Ende 2021 eröffnete an der Nymphenburgerstraße 171 a „Kultur im Trafo“.

Feiern in Neuhausen / Nymphenburg: Trafo – In die Zukunft mit vollem Programm

Seitdem gibt es einen zentralen Ort im Stadtbezirk mit Platz für ein vielfältiges Angebot für alle Generationen: Ausstellungen, Vorträge, Workshops, Lesungen, Konzerte. Noch vor der Sommerpause im August startet Tango Soy. Der DJ und lateinamerikanische Tänzer lädt ab Freitag, 21. Juli, zu „Milongas Viernes“ ein. Für die Tango-Abende (Milongas) jeweils freitags (Viernes) sind keine Vorkenntnisse nötig. Weiter geht es im Jahr mit Wiesn-& Jazzbrunch, mittelalterlichem Met-Fest, Weihnachtsmarkt und vielem mehr. Näheres gibt es unter www.kultur-im-trafo.de. Ingeborg Staudenmeyer hat noch viele Ideen, etwa eine Disco für Leute ab 60 Jahre.

Feiern in Neuhausen / Nymphenburg: Wasservogelfest – Sprung ins kühle Nass

Am Sonntag, 30. Juli, wird das Wasservogelfest gefeiert. Staudenmayer hat die Tradition 2007 gemeinsam mit Michael Franke von der FT Gern und Franz Schröther von der Geschichtswerkstatt Neuhausen wieder ins Leben gerufen.

+ Der Wasservogel im 21. Jahrhundert – hier kurz vor dem Sprung von der Gerner Brücke. © Ursula Löschau

Der Brauch geht zurück auf das Heidentum. Man bat damit um gute Ernte und genügend Regen. Für das Ritual wurde ein Bursche aus der Dorfgemeinschaft als Wasservogel geschmückt und auf einem Pferd durch das Dorf geführt. In Neuhausen ging der Weg durch die einzige Straße im Ort, die heutige Winthirstraße. An den Bauernhöfen wurden Sprüche vorgetragen, wofür es Spenden gab. Im Jahr 1828 kam die Idee auf, auch am Schloss Nymphenburg vorzusprechen. Dies endete in einer Massenschlägerei mit Burschen aus Moosach, die auf denselben Gedanken gekommen waren. Der König verbot daraufhin das Fest. Seit 2007 findet es nun in Jahren mit ungerader Zahl wieder statt.



Die moderne Version beginnt um 10 Uhr auf dem Rotkreuzplatz – so auch am Sonntag, 30. Juli. Dort formiert sich der Festzug mit vielen Vereinen. Ab 11 Uhr gibt es dort die ersten Sprüche der Wasservogelgruppe. Gegen 11.30 Uhr setzt sich der Zug durch die Winthirstraße zur Gerner Brücke in Bewegung. Vom Schlosskanal geht es nach dem Sprung des Vogels ins kühle Nass zum Ausklang in den „Taxisgarten“ an der Taxisstraße.

Feiern in Neuhausen / Nymphenburg: Bühne frei für die Neuhauser Musiknacht

Am Samstag, 28. Oktober, wird die erste Neuhauser Musiknacht seit Corona gefeiert und alle wollen dabei sein. Veranstalterin Niko Strnad, BangBang­Concerts, bestätigt, dass aktuell bereits 48 Spielstätten im Viertel angemeldet sind, in denen 60 Konzerte stattfinden werden. „Wir haben wieder für jeden Musikgeschmack etwas dabei“, verspricht Strnad. Das Eröffnungskonzert mit der „Paul Daly Band“ findet ab 19 Uhr auf dem Rotkreuzplatz statt. Das Abschlusskonzert mit „Just Duty Free“! gibt es im Trafo von 0 bis 2 Uhr. Einlassarmbänder für fünf Euro können am 28. Oktober auf dem Rotkreuzplatz oder ab 19 Uhr in den teilnehmenden Spielstätten gekauft werden.

Feiern in Neuhausen / Nymphenburg: Feiern auf der Donnersbergerstraße

Am Samstag, 29. Juli, verwandelt sich die Donnersbergerstraße ab 14 Uhr zu einer Feiermeile für Jung und Alt direkt vor und mit der Gaststätte Sappralott. Hüpfburg und Kinderkarussell sorgen bei den Jüngsten für gute Laune. Auch die musikalische Unterhaltung fehlt nicht: Volksmusik, Balladen und Gstanzl gibt es ab 14 Uhr, ab 15.30 Uhr folgen Folk, Blues und Americana und ab 19 Uhr Rock und Pop-Musik.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.