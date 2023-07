Einmalig in Neuhausen / Nymphenburg: Hätten Sie‘s gewusst? ‒ Was es nur in diesem Stadtbezirk gab oder gibt

Von: Ursula Löschau

Abbildung eines Teils der riesigen Max-II-Kaserne aus dem Jahr 1910 – der Flügel „B“ entlang der heutigen westlichen Schachenmeierstraße zwischen den Hausnummern 48 und 56. Der Name der Wohnsiedlung „Max II“ erinnert an die ehemalige Kaserne. © Geschichtswerkstatt Neuhausen

Wie viele andere Stadtbezirke zeichnet sich auch Neuhausen / Nymphenburg durch Superlative und einmalige Attraktionen aus. Welche das sind:

Neuhausen / Nymphenburg ‒ Gemeinsam mit Franz Schröther vom Verein Geschichtswerkstatt Neuhausen haben wir ein paar Superlative und Einmaligkeiten herausgesucht, die es nur in diesem Stadtbezirk gibt oder gegeben hat.

Einmalig in Neuhausen / Nymphenburg: Münchens erstes Glockenspiel

Wussten Sie, dass Neuhausen das Stadtviertel war, in dem zum allersten Mal ein Glockenspiel in München erklang? 1899 wurde dieseses installiert. Nicht im Rathaus, sondern auf dem Gelände des Waisenhauses am Kanalkessel. 240 Waisenkinder waren in jenem Jahr in das im Stil altbayerischer Klöster errichtete Gebäude gezogen, weil es am Standort in der Au zu eng geworden war. Zum Anwesen gehörte auch eine Kirche, für die der damalige Stadtrat August Buchner das Glockenspiel stiftete. Die Melodie war dieselbe, die heute am Marienplatz Touristen und Einheimische erfreut. Allerdings mit einem neuen Glockenspiel, denn 1944/45 wurde das Waisenhaus samt Kirche durch einen Bombenangriff fast komplett zerstört.

Einmalig in Neuhausen / Nymphenburg: Max-II-Kaserne – einst Münchens größte

In Neuhausen stand die größte Kaserne, die es jemals in München gab. 3000 Soldaten waren von 1877 bis 1945 in der Max-II- Kaserne stationiert. Sie wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört. Heute erinnern die Straßenverläufe des mit Wohn- und Gewerbeeinrichtungen bebauten Max-II-Areals und ein Denkmal für die stationierten Artillerieverbände an der Hiblestraße, die 2022 in Maria-Luiko-Straße umbenannt wurde, an die frühere Kasernenanlage. Wo die Ernst-Henle-Straße auf die Schachenmeierstraße 28 trifft, stand von 1877 bis 1945 ein großes Eingangstor der Kaserne.

Einmalig in Neuhausen / Nymphenburg: Die ersten Sozial­bauten Münchens

Rote Ziegelbauweise prägte das Bild der Arbeitersiedlung, die als erster Sozialbau Münchens gilt. © Geschichtswerkstatt Neuhausen

Der erste soziale Wohnungsbau in München wurde in Neuhausen verwirklicht. Die „Roten Häuser“ an der heutigen Renatastraße wurden 1876 erbaut. Ihren Namen hatten die als Arbeiterwohnungen konzipierten, 18 zweistöckigen Gebäude, ihren roten Ziegeln zu verdanken. Bauherr war die Königlich Bayerische Staatseisenbahn, die in Neuhausen ihre „Centralwerk­statt“ samt Wohnungen für ihre Arbeiter errichtet hatte. Die 108 Wohnungen mit dazugehörigen kleinen Gärten für eigenen Anbau von Obst und Gemüse waren nur 500 Meter vom Werksgelände entfernt. Erst 1971 wurden die Häuser zugunsten neuer Wohnanlagen abgerissen. 1973 trat in Bayern der Denkmalschutz in Kraft – zwei Jahre zu spät für die „Roten Häuser“, die sonst vielleicht noch stehen würden.

Einmalig in Neuhausen / Nymphenburg: Weltweit größte Kostümbibliothek

Die Dependance des Münchner Stadtmuseum in der Nymphenburger Jugendstilvilla beherbergt die weltgrößte Kostümbibliothek. © gu

An der Kemnatenstraße 50 befindet sich die größte Kostümbibliothek der Welt. Die Spezialbibliothek und museale Sammlung zur Mode- und Kostümgeschichte trägt den Namen ihrer Stifterin, der Künstlerin und Kunstlehrerin Hermine von Parish (1907 bis 1998), die in der Nymphenburger Jugendstilvilla bis zu ihrem Tod lebte. Noch zu ihren Lebzeiten wurde das Gebäude mit der Sammlung auf ihren Wunsch ein Teil des Münchner Stadtmuseums. Unter anderem die Filmbranche nutzt die Sammlung gerne als Informationsquelle für Recherchen zu historischen Themen.

Besondere Straßen In ganz München gibt es nur zwei Straßen, die mit dem Buchstaben Y beginnen. Und beide sind im 9. Stadtbezirk zu finden: die Ysenburgstraße in Neuhausen und die Yorckstraße in Gern.

Außerdem existiert in Neuhausen mit knapp 40 Metern eine der kürzesten Straßen in der Landeshauptstadt: die Habermannstraße.

