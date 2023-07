Neuhausen-Nymphenburg weist eine große Vielfalt an Baustilen auf: Den Wandel markanter Orte zeigt Hallo

Von: Ursula Löschau

Das Haushaltswarengeschäft Forster am Rotkreuzplatz 1 in einer Ansicht von 1954. © privat

In Neuhausen-Nymphenburg hat sich einiges geändert, besonders die Sehenswürdigkeiten und beliebten Plätze sind Spiegel des Wandels. Hallo zeigt weniger bekannte Orte und ihren Wandel:

Neuhausen / Nymphenburg ‒ Im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stehen dabei meist herausragende Schauplätze wie das Nymphenburger Schloss mit seinem prächtigen Park, der Botanische Garten, der Hirschgarten oder der Rotkreuzplatz, der gerne als „Herz Neuhausens“ beschrieben wird. Genau um diese soll es sich bei unserer „Früher und Heute“-Gegenüberstellung jedoch weniger drehen.



Hallo hat mit Unterstützung der Geschichtswerkstatt Neuhausen einige Gebäude ausgewählt, die weniger bekannt sind oder deren Geschichte(n) hinter den Fassaden kaum noch jemand weiß (Quelle: Neuhausen-Nymphenburg einst und jetzt, Ein Vergleich in Bildern, Band I und II, Geschichtswerkstatt Neuhausen).

Neuhausen-Nymphenburg im Wandel: Der Großwirt – Volkartstraße 2

Der „Großwirt“ anno 1920. © privat

Der Name „Großwirt“ hat sich gehalten, obwohl es sich um eine der ältesten Gaststätten in ganz München handelt, die viele Wirte hat kommen und gehen sehen. Bereits 1582 befindet sich die alte Neuhauser Tafernwirtschaft an der Ecke Volkart-/Winthirstraße. Bis 1864 war sie Neuhausens einziges Lokal, das in einem einstöckigen, bäuerlich geprägten Gebäude untergebracht war. An gleicher Stelle begann 1903 der Bau des bis heute bestehenden und unter Denkmalschutz gestellten Hauses im neubarocken Stil.

Der „Großwirt“ im Jahr 2023. © gu

Neuhausen-Nymphenburg im Wandel: Die Dorfschmiede Neuhausens

Die Neuhauser Dorfschmiede mit Holzkiosk im Jahr 1958. © privat

Als der Neuhauser Schmiedemeister Franz Stuber im Jahr 1893 an der Jagdstraße 4 a eine neue Schmiede errichten ließ, war es ihm wichtig, dass der Betrieb von der Straße aus gut sichtbar und für die Pferde, die dort beschlagen worden waren, leicht erreichbar war. Der Vorgarten diente als Parkplatz und Wendeschleife für die Fuhrwerke.

Die Jagdstraße 4a aktuell. © gu

In den 1930er-Jahren kam ein kleiner Holzkiosk an die Straßenfront, der schließlich in den 1960ern durch ein fünfstöckiges Haus ersetzt wurde. Heute noch kann man einen Blick auf das alte Schmiedegebäude im Innenhof der Jagdstraße 4 a werfen.

Neuhausen-Nymphenburg im Wandel: „Der Forster“ – Rotkreuzplatz 1

Daran erinnern sich noch viele: Im Jahr 2008 schloss das alteingesessene Haushaltswarengeschäft „Forster“ für immer seine Pforten. Die Anfänge der Firma lassen sich bis 1881 zurückverfolgen. Ursprünglich handelte man mit Mehl, Schnittwaren und später mit Wein, bis Josef Forster 1912 den Laden übernahm und sich auf Haushalts- und Eisenwaren aller Art spezialisierte. Das Gebäude am Rotkreuzplatz 1, in dem sich das Geschäft seit 1889 befand, wurde 1945 im Krieg – wie auch der Rest des Rotkreuzplatzes – vollständig zerstört.

Am Rotkreuzplatz 1 steht heute ein modernes Wohn- und Geschäftsgebäude. Die Aufnahme stammt aus dem Jahr 2017. © Ursula Löschau

1947 entstand ein Behelfsbau an gleicher Stelle, der bis zum Jahr 2008 überdauerte. Bis 1952 führte Josef Forster das Geschäft. Sein Nachfolger Eduard Buchberger – ein ehemaliger Angestellter – und später dessen Söhne, führten den Laden im Sinne der Forsters weiter. Dass 2008 das Aus kam, lag an der Erbengemeinschaft, die das Haus lieber verkaufte, als das Ganze weiterzuführen. Damit verschwand eine Institution aus dem Stadtteil, an die heute nichts mehr erinnert.

Neuhausen-Nymphenburg im Wandel: Elvira-Bad – Elvirastraße 15

Das im Jahr 1891 eröffnete Elvira-Bad, Postkarte von 1913. © privat

Dass unter dieser Adresse früher gebadet und gespeist wurde, kann man sich beim Blick auf das mehrfach geänderte Gebäude kaum mehr vorstellen. Schon 1891 gab es in dem im Renaissancestil erbauten Wohnhaus das von Franz Rummel betriebene „Elvira-Bad“ mit Restauration und Gartenanlage. 1897 bekam das Bad mit Josef Brunnhuber einen neuen Besitzer, der die Räumlichkeiten umbauen und mit allem Komfort der damaligen Zeit ausstatten ließ.

Das Elvira-Bad in einer Ansicht von 2012... © privat

So erhielten alle Räume elektrische Beleuchtung und ein großes Schwimmbassin aus Beton wurde eingebaut. Zwei Jahre später übernahm Badbesitzer Johann Müllner. Er ließ ein Rückgebäude errichten, in welchem ein neues Bad eingebaut wurde. 1910 gab es mit Josef Reisch nochmals einen neuen Inhaber. Die Familie betrieb das Bad weiter bis 2001, allerdings bereits ab dem Jahr 1922 ohne Gaststätte.

...und 2023. © gu

Neuhausen-Nymphenburg im Wandel: Neuhauser Trafo – Nymphen­burger Straße 171 und 171 a

Das „Unterwerk“ an der Nymphenburger Straße 171 auf einem Foto von 1965. © privat

1906 ließen die Elektrizitätswerke München auf dem alten Ostteil des Winthirfriedhofs ein „Unterwerk“ bauen, in dem ein Umspannwerk, eine Netztrafostation und ein Gleichrichterwerk für die Straßenbahn untergebracht waren. Der Lärm und die Erschütterungen, die der Betrieb der Maschinen in dem Gebäude entwickelten, führten dazu, dass die Stadt München das angebaute Haus an der Nymphenburger Straße 173 im Jahr 1907 dazukaufen musste.



Neubau für die Stadtbibliothek Neuhausen-Nymphenburg, die Volkshochschule München-West und die Geschichtswerkstatt Neuhausen sowie das Kultur- und Bürgerzentrum „Kultur im Trafo“: rechts die aktuelle Ansicht im Jahr 2023. © gu

Nach dem Zweiten Weltkrieg war der an der Straßenfront liegende Gebäudeteil an verschiedene Firmen verpachtet worden. 1998 wurde dort das Alten- und Servicezentrum Neuhausen und im ersten Stock der Bürgersaal „Trafo“ eröffnet. Bei diesem gab es jedoch erhebliche Schallschutzprobleme. 2007 wurde das Vordergebäude abgerissen. In den Neubau zogen 2009 die Stadtbibliothek Neuhausen-Nymphenburg, die Volkshochschule München-West und die Geschichtswerkstatt Neuhausen ein. Im Herbst 2021 ging längs dahinter unter der Adresse Nymphenburger 171 a das neue Kultur- und Bürgerzentrum „Kultur im Trafo“ in Betrieb, große Eröffnung war im Mai 2022.

Neuhausen-Nymphenburg im Wandel: Viele Infos

„Ich kam vor 50 Jahren nach München und habe viele Informationen über den Anzeiger erhalten – damit auch den Stadtteil kennen und lieben gelernt. Seit 47 Jahren sind wir auch mit der Globig GmbH im Viertel ansässig. Ich wünsche dem NNA noch viele erfolgreiche Jahre.“

Angela Globig (71), Vorsitzende Werbegemeinschaft Rotkreuzplatz-Neuhausen. © privat

Angela Globig (71), Vorsitzende Werbegemeinschaft Rotkreuzplatz-Neuhausen

