Masterplan fürs Paketpost-Areal: So geht es weiter

Eine „Verschlimmbesserung“ ‒ BA-Reaktionen zum überarbeiteten Masterplan fürs Paketpost-Areal

Der überarbeitete Masterplan für das Paketpost-Areal sieht neben den 155-Meter-Türmen zwei zusätzliche Hochhäuser vor. Dafür soll vor der Halle anstelle einer Hofbebauung ein Park entstehen. © Herzog & De Meuron

Die Reaktionen des Neuhauser BA auf die neuen Pläne für das Paketpost-Areal klingen wenig begeistert – Ärger über wenige Tage kurze Anhörungsfrist.

Neuhausen - Ein neuer zentraler Quartierspark und dafür – zur Beibehaltung der Geschossflächen – zwei weitere Hochhäuser mit 53 und 65 Metern plus Erhalt des Postturms an der Arnulfstraße: Zu diesen und weiteren Änderungen des Masterplans für das Paketpost-­Areal sollte der BA Neuhausen-Nymphenburg in seiner jüngsten Sitzung Stellung nehmen. Ein Beschluss wurde jedoch vertagt. Die Stadt hatte den Lokalpolitikern nur wenige Tage Frist zur Einarbeitung und Beratung eingeräumt.

„Verschlimmbesserung“: BA reagiert auf überarbeiteten Masterplan fürs Paketpost-Areal

„Das ist eine Missachtung unserer Arbeit“, schimpfte Gudrun Piesczek (CSU), Vorsitzende des Unterausschusses (UA) Bau und Stadtplanung. Auch inhaltlich war sie von den neuen Vorschlägen nicht sonderlich begeistert: „Wenn man etwas Tolles überarbeitet, entstehen Kompromisse. Und die machen die Sache nicht besser.“

Felix Meyer (FDP) empfand die beiden neuen Hochpunkte als Ausgleich für eine öffentliche Grünfläche als logisch und sagte: „Ich würde dem Masterplan als neue Grundlage zustimmen.“ Über die sehr kurzfristige BA-Anhörung durch die Stadt war aber auch er erbost. Anna-Lena Mühlhäuser (SPD) wünschte sich zudem, dass es zum Masterplan eine weitere Bürgerbeteiligung geben solle. Außerdem biete das Quartier auch nach den neuen Plänen noch zu wenig Grünflächen, kritisierte sie.

„Insgesamt ein bisschen enttäuscht“ nahm Martin Züchner (Grüne) die Umplanungen auf. „Das Bürgergutachten hätte Chancen aufgezeigt, mutiger zu sein“, sagte er und nannte als Vorschlag vier jeweils hundert Meter hohe Türme anstelle des jetzigen Entwurfs. Man müsse das „Sammelsurium von verschiedenen Gebäudetypologien“ nochmals überdenken. Auch vermisste er eine Grünverbindung vom vorgeschlagenen Quartierspark zu umliegenden Grünflächen.



Willi Wermelt (SPD) fürchtete, dass der künftige Park eher eine „Aufmarschfläche für die 3000 Besucher der Paketposthalle“ werde. Deren Nutzung müsse vordringlich geklärt werden, inklusive der Parkplatzfrage und einer Verbindung zum benachbarten Kultur- und Veranstaltungszentrum Backstage. „Braucht es wirklich so massiv überbauten Raum auf dem Gelände“, fragte schließlich Matthias Walz (ÖDP). Der neue Masterplan wirkte auf ihn wie eine „Verschlimmbesserung“.



Masterplan fürs Paketpost-Areal: So geht es weiter

Stellung nehmen und Position beziehen wird der Neuhauser BA erst nach ausreichender Beratung. Noch diese Woche wollen sich die Mitglieder zunächst intern besprechen, um Empfehlungen für die nächsten öffentlichen Sitzungen (UA Bau am Mittwoch, 12. Oktober, und BA-Plenum am Dienstag, 18. Oktober, jeweils Kultur im Trafo, Nymphenburger Straße 171a) zu formulieren. Die für den 12. Oktober im Planungsausschuss des Stadtrats angesetzte Beratung wird nach Angaben aus dem Planungsreferat auf Antrag des BA abgesetzt.

Der Stadtrat soll sich nun in seiner Vollversammlung am Mittwoch, 26. Oktober, mit dem geänderten Plan befassen. In derselben Sitzung will die Verwaltung auch eine Beschlussvorlage zum Thema Ratsbegehren zur Paketposthalle zur Abstimmung stellen.

Steg zum S-Bahnhalt In der Diskussion um den neuen Masterplan forderte der BA Neuhausen-Nymphenburg erneut einen Steg für Fußgänger und Radfahrer aus dem Quartier zum S-Bahnhof Hirschgarten. Laut Vertreter des Investors werden bereits mögliche Varianten untersucht und darüber mit der Deutschen Bahn und dem Planungsreferat der Stadt gesprochen.

