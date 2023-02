Bürgerfragen zum Paketpostareal: Verkehr bereitet Bürgern Sorge

Paketpostareal-Pläne für Türme, Halle, Park und Wohnungen: Bürger in München nutzen Abend zur Erörterung

Die Freiheitshalle war für 300 Besucher bestuhlt, doch nur etwa 100 folgten in Präsenz den Ausführungen auf dem Podium. © Gabriele Uelses

Nur 100 Bürger kamen in die Freiheitshalle, um sich die Pläne zum Paketpostareal anzuhören und Fragen dazu zu stellen. Die Antworten fielen meist eher vage aus.

Neuhausen ‒ Ein Stadtquartier mit 1100 neuen Wohnungen und 3000 Arbeitsplätzen soll rund um die denkmalgeschützte Paketposthalle in Neuhausen entstehen. „Kaum ein Bauprojekt wird in München so kontrovers diskutiert“, so die BA-Vorsitzende Anna Hanusch (Grüne). Im Mittelpunkt der Debatte stehen vor allem zwei 155-Meter-Türme, die nicht nur den Stadtbezirk, sondern auch das Stadtbild Münchens neu prägen könnten.

Umso erstaunlicher war es, dass am Montag nur etwa 100 statt der erwarteten 300 Bürger der Einladung der Stadt zur öffentlichen Erörterung der Pläne in die Freiheitshalle folgten. 146 Interessierte beteiligten sich online an der „Frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit“.

Bürgerfragen zum Paketpostareal: Häufig vage Antworten

Vertreter des Planungsreferats, des Mobilitätsreferates (MOR), des Bezirksausschusses sowie des Architekturbüros Herzog & de Meuron präsentierten die bereits an ein Bürgergutachten angepassten Pläne und stellten sich den Fragen der Teilnehmer. Diese drehten sich vor allem um die Hochhäuser, die Halle, die Freiflächen und den Verkehr. Die Antworten blieben zum Teil vage und lauteten immer wieder: „Dazu wird gerade ein Gutachten erstellt“ oder „Detailfragen kann man zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten“.

Der Grund dafür: Man befinde sich noch in der städteplanerischen Phase. Für einige Fragen fand die „Frühzeitige Unterrichtung“ offenbar zu früh statt. Beim Themenkomplex Hochhäuser ging es um deren Ökobilanz, um Schattenwurf, Versiegelung, das Stadtbild und bezahlbaren Wohnraum. Ein Bürger forderte, abzuwarten, ob es zu einem Bürgerentscheid zum Thema „Grünflächen erhalten“ kommen werde. In diesem Fall könnten die aktuellen Planungen kippen, warnte er.



Bürgerfragen zum Paketpostareal: Verkehr bereitet Bürgern Sorge

Sorge bereitet den Bürgern auch ein Plus an Verkehr durch das Baugebiet. Bereits jetzt komme es auf der Friedenheimer Brücke regelmäßig zu Staus, so eine Bürgerin. Das MOR setzt hier auf „ein Umdenken“ gemäß der Münchner Mobilitätsstrategie. Diese sieht vor, bis 2035 klimaneutralen Verkehr in der Stadt erreicht zu haben. Kurz: weniger individueller Autoverkehr, mehr Sharing-Modelle, mehr Radfahrer und verstärkte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Das werde durch entsprechende Planungen rund um die Paketposthalle wie Mobilitätskonzepte und eine autofreie Oberfläche innerhalb des Areals gefördert.



Weil „zu viel gewollt wird“, fürchtet Backstage-Chef Hans-Georg Stocker, dass das Quartier zu angepasst und unlebendig werden könne. Es brauche „Mut zu Neuem“, nicht nur Zweifel. „Wir sind noch am Anfang einer Entwicklung“, sagte Anna Hanusch am Ende der Veranstaltung. Der BA werde das Projekt unter anderem bei den Themen Wohnraum, Verkehrsanbindung und Nutzung der „Halle für alle“ intensiv begleiten.

Informationen und Beteiligung Die Unterlagen zur Änderung des Flächennutzungsplans und Aufstellung eines Bebauungsplans für das Paketpost-Areal liegen noch bis Donnerstag, 9. März, beim Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Blumenstraße 28 b), bei der Bezirksinspektion West (Terminvereinbarung unter Telefon 23 34 65 50) und bei der Stadtbibliothek Neuhausen (Nymphenburger Straße 171 b) zu den Öffnungszeiten aus. Zusätzlich beginnt am Dienstag, 7. März, unter www.allefuerdiehalle.de zunächst online eine öffentliche Ideensammlung zur Erarbeitung eines Nutzungskonzeptes für den Freiraum der Paketposthalle.

Weitere Termine: Die Stadtgestaltungskommission soll sich am Dienstag, 9. Mai, erneut mit dem Gesamtprojekt befassen. Eine weitere BA-Anhörung wird es voraussichtlich Ende dieses Jahres geben. Mit einem Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan und damit Baurecht ist nach jetziger Einschätzung des Planungsreferats nicht vor Herbst 2025 zu rechnen.

Gabriele Uelses

