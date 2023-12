Bürgerversammlung Neuhausen-Nymphenburg: Radeln fördern, rücksichtsvoll planen

Auf dem Rad- und Fußweg an der Dachauer Straße geht es eng und oft gefährlich zu. © Ursula Löschau

Auf der Neuhauser Bürgerversammlung drehte sich besonders viel um den Schutz für Anwohner und Radler. Welche Anliegen Bürger sonst noch hatten:

Neuhausen – 33 beschlossene Anträge – von Verbesserungen für Radfahrer bis zu den Bauplänen der Sparkasse am Leonrodplatz – sind das Ergebnis der jüngsten Bürgerversammlung für Neuhausen-Nymphenburg. Hallo fasst zusammen, was rund 300 Teilnehmer beschäftigte.

Den reinen Durchgangsverkehr vom Rotkreuzplatz fernhalten und dem Ort mehr Aufenthaltsqualität verleihen: Das ist das Ziel eines Antrags von Willi Wermelt. Er greift auf, was auch der BA seit Jahren anstrebt. Dasselbe gilt für verkehrsberuhigende Maßnahmen in der Dom-Pedro-Straße. Vor allem der Kreuzungsbereich mit der Merian- und der Hübnerstraße wartet schon lange auf eine Umgestaltung. Eine große Mehrheit sprach sich erneut dafür aus.

Die Dachauer Straße soll fahrradfreundlicher werden. Zwei Vorschläge einer Antragstellerin fanden Zuspruch: eine zusätzliche Querungsmöglichkeit zwischen dem Leonrodplatz und der Lazarettstraße sowie Zwei-Richtungs-Radwege jeweils auf Kosten einer Auto-Fahrspur.

Schutz für Anwohner und Radler

Radfahrer sollen auch in den Auffahrtsalleen am Nymphenburger Schlosskanal und auf der Donnersbergerbrücke bessere Bedingungen bekommen. Laut Antrag soll mindestens eine der Alleen in eine Fahrradstraße umgewidmet werden. Für die Donnersbergerbrücke soll sich die Stadt etwas einfallen lassen. Der jetzige Radweg sei ein Albtraum, erklärte ein Bürger.

Möglichst rasche, konkrete Maßnahmen zum Schutz aller Anwohner der Landshuter Allee forderte zum wiederholten Mal Marita Firnkes-Müller von der „Initiative für Neuhausen“. Diese sollen in ein Gesamtkonzept einfließen, welches bis zum Rotkreuzplatz reichen müsse. Eine große Mehrheit stimmte dafür.

Auf dem Gehweg platzierte Hinweisschilder für Parklizenzgebiete nehmen nach Ansicht einer Antragstellerin dort kostbaren Platz weg. Zudem würden viele ihre Radl dort anschließen und damit noch mehr Raum belegen. Für die Olgastraße forderte sie, Schilder auf die Straße umzusetzen und Radlstellplätze daneben auszuweisen.

Gegen Hochhäuser

Die Neubaupläne der Stadtsparkasse am Leonrodplatz waren Gegenstand mehrerer Anträge: Es gab ein klares Votum gegen ein „Hochhaus“ dort, die Einkaufsmöglichkeiten sollen erhalten und eine Einwohnerversammlung zum Projekt abgehalten werden. Zudem ist eine Verschönerung des Platzes erwünscht.

Gegen 155 Meter hohe Türme und für eine „rücksichtsvolle Planung“ auf dem Paketpost-Areal sprachen sich die Bürger ebenfalls aus. Zwei beschlossene Anträge geben jeweils 60 Meter als Höhenobergrenze an.

Nicht zuletzt wünschten sich die Bürger nahezu einstimmig Nachmittagsvorstellungen für Senioren im Kino. Der BA wird gebeten, sich beim neuen Betreiber des Cinema-Film­theaters an der Nymphenburger Straße 31 dafür einzusetzen. Dort gab es dieses Angebot früher.

