Stadtrat erteilt Auftrag: General-Instandsetzung mit Umbau der Jutier- und Tonnenhalle kann im Kreativquartier starten

Von: Ursula Löschau

Teilen

Den ursprünglichen Charakter der denkmalgeschützten Hallen aus dem Jahr 1926 will die Stadt bewahren. Die Generalsanierung soll bis 2026 abgeschlossen werden. © Maren Kowitz

Die Stadt hat den Beginn der Umbauarbeiten an der Jutier- und an der Tonnenhalle abgesegnet. Wie viel das Projekt kostet und was geplant ist:

Neuhausen ‒ Der Startschuss für die Wandlung denkmalgeschützter Fabrik- und Lagerhallen zu Orten für Kunst und Kultur ist gefallen: Für 128 Millionen Euro sollen die Jutier- und die Tonnenhalle im Kreativquartier generalsaniert und umgebaut werden, um dort Produktions- und Präsentationsräume für die Münchner freie Szene aller Sparten zu schaffen. Der Kommunalausschuss des Stadtrats hat jetzt das Baureferat mit der Ausführung beauftragt und die Gesamtkosten genehmigt.

Umbau der Jutier- und Tonnenhalle kann starten: Fertigstellung 2026 angestrebt

Bis zur angestrebten Fertigstellung 2026 werden diese laut Prognose der Verwaltung fast 30 Millionen Euro über dem Betrag liegen, der bei der Erteilung des Projektauftrags im Jahr 2019 angesetzt war. Der Grund: „Anpassung der Kostenobergrenze an den aktuellen Baupreisindex“.



Aus Sicht des Kommunalreferats offenbar nichts Außergewöhnliches: „Die Kostenobergrenze hat sich nicht geändert. Die 99,4 Millionen Euro waren nach dem Bauindexstand von 2018 berechnet. Mit der Anpassung an den aktuellen Baupreisindex liegt man jetzt bei den 128 Millionen Euro“, teilt dessen Sprecherin Maren Kowitz auf Hallo-Anfrage mit.

Umbau der Jutier- und Tonnenhalle kann starten: Park und Begrünung

Und die Investition wird für wichtig und nötig erachtet. So sagt Stadträtin Kathrin Abele (SPD): „Das Kreativquartier ist Experimentierraum für neue und kreative Stadtentwicklung. Die Jutier- und Tonnenhalle bieten uns die Chance, noch mehr Platz für Konzerte, Tanz, Ateliers und Gastronomie zu schaffen, der im Viertel so dringend benötigt und von der freien Kulturszene so sehnsüchtig erwartet wird.“



Los geht es heuer mit den Arbeiten an den Fundamenten der Hallen. Parallel werden die Pläne für den 1,9 Hektar großen Park zwischen den denkmalgeschützten Gebäuden und dem Kreativlabor weiter ausgearbeitet. Eine Bürgerbeteiligung mit Workshops für Kinder und Erwachsene hat bereits stattgefunden.

Zudem wurde geprüft, ob die Dächer der beiden Hallen begrünt werden könnten. Dies wurde laut Verwaltung jedoch aus denkmalpflegerischen und statischen Gründen ausgeschlossen. Zumindest sollen die Überdachungen der geplanten Hallenzugänge, der künftigen Zufahrt zur Tiefgarage mit 93 Plätzen und eine Einhausung für den Lkw-Lieferverkehr begrünt werden.

Das sollen die denkmalgeschützten Hallen bald bieten In der Tonnenhalle, in der früher die städtischen Wasserwerke ihre Rohre lagerten, soll ein Aufführungsort errichtet werden. In der Halle mit einer Gesamtgrundfläche von 106 mal 20 Metern sind unter anderem ein 780 Quadratmeter großer Saal im Erdgeschoss für 400 Personen, ein bis zum Dach offenes Foyer und ein Gastronomiebereich geplant. Vorgesehen sind außerdem Gruppenräume, Büros, Technikflächen sowie ein Multifunktionssaal und zwei Tanzstudios im Obergeschoss.

In der 2000 Quadratmeter großen Jutierhalle, frühere Produktionsstätte von Wasser- und Gasversorgungsleitungen, sollen bezahlbare Atelier- und Arbeitsräume für Kultur-, Kreativ- und Kunstschaffende entstehen. Dafür werden innen auf zwei Etagen etwa 60 aus Holz gebaute Raummodule eingebaut, die flexibel nutzbar sind. Für Musiker soll es außerdem drei schallschutzgedämmte Bandprobenräume geben. Die Jutierhalle soll als Versammlungsstätte für zeitlich begrenzte Ereignisse bis zu 500 Personen fassen.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.