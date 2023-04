Abschnitt der Heßstraße beruhigt, aber keine Radlstraße

Ersten Schritt getan

Sie freuen sich über den ersten Schritt zur Verkehrsberuhigung der Heßstraße (v. li.): Fabian Norden, Leonie Lobinger, Niko Lipkowitsch und Martin Züchner von den Grünen im BA 9.

Ein Abschnitt der Heßstraße ist nun verkehrsberuhigt, was besonders die Grünen im BA freut. Warum die Straße aber noch nicht zur Radlstraße werden kann.

Neuhausen ‒ Einen Teilerfolg meldet die Grünen-Fraktion im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg: „Die zur Erschließung des entstehenden Wohngebiets neu gestaltete Heßstraße zwischen der Günter-Behnisch- und der Schwere-Reiter-Straße wird zu einer Ortsstraße mit dem Zusatz ,Kfz-Verkehr nur für Anlieger gestattet‘.“ Das hat der Bauausschuss des Stadtrats jüngst beschlossen.

Dem einhelligen Wunsch der betroffenen Stadtteilgremien, BA 9 und 4 (Schwabing-West), den Abschnitt zugleich als Fahrradstraße festzusetzen, kommt die Stadtverwaltung zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nicht nach.



Heßstraße verkehrsberuhigt: Zur Radlstraße fehlts noch

Wie das zuständige Mobilitätsreferat (MOR) in der Beschlussvorlage für den Stadtrat erklärt, erfülle der besagte Abschnitt der Heßstraße im Moment wesentliche Voraussetzungen nicht, um als Fahrradstraße durchzugehen. Diese müsste der „Bündelung des Radverkehrs“ dienen. Entscheidend sei der „Netzgedanke“. „Kleinteilige Maßnahmen“ kämen nicht in Betracht, so auch im aktuellen Fall.



Zudem sei der Abschnitt laut aktuellem Verkehrsentwicklungsplan Radverkehr „weder eine Haupt- noch eine Nebenroute“, ebenso „kein Bestandteil des ausgeschilderten Radlnetzes“. Längerfristig soll sich das jedoch ändern. „Die Heßstraße ist ein elementarer Baustein für den Radschnellweg München-Dachau“, kündigt Martin Züchner (Grüne) vom Neuhauser BA an.



Darüber hinaus müsse für jede Fahrradstraße eine „verkehrssicherheitsrechtliche Einzelfallprüfung“ erfolgen, ergänzt das MOR. Dafür sei es an dieser Stelle noch zu früh. „Da sich das Kreativquartier noch im Bau befindet, kann zum jetzigen Zeitpunkt keine rechtssichere Prüfung der Anordnungsvoraussetzungen einer Fahrradstraße vorgenommen werden.“ Unter anderem seien dazu Verkehrserhebungen nötig, die momentan „nicht zielführend“ wären, schreibt die Verwaltung.

