„Neuhausen Neudenken“: Vorstellung des Projekts an Infotagen

Das Viertel ist eingeladen, Zukunft mitzugestalten: private Initiative startet große Online-Umfrage

Von: Ursula Löschau

Teilen

Die Initiatoren der Bürgerbefragung: Kai Oppel (Mitte) mit seinen Kollegen Tristan Thaller (li.) und Oguzhan Acay. © Ursula Löschau

Bei einer Online-Umfrage können Anwohner Neuhausens ihre persönlichen Wünsche für ihr Viertel äußern. Wie die Organisatoren auf diese Idee kamen:

Neuhausen ‒ Der drohende Verkauf der Galeria-Kaufhof-Filiale am Rotkreuzplatz ist der Auslöser: „Was passiert da jetzt?“, fragte sich Kai Oppel, Leiter einer PR-Agentur und seit 20 Jahren in Neuhausen daheim. Wichtiger noch: „Was wünschen sich die Bürger in Zeiten des Wandels für die Zukunft ihres Stadtteilzentrums?“ Dieser Frage gehen Oppel und engagierte Kollegen jetzt in einer Online-Umfrage nach. Das Motto ihrer privaten Initiative „Neuhausen Neudenken“ lautet: „Mach Dein Kreuz für Deinen Rotkreuzplatz“.

„Neuhausen Neudenken“: BA mit grundsätzlicher Zustimmung

„Sonst kommt Bürgerbeteiligung erst zustande, wenn die Sache schon am Laufen ist. Jetzt haben wir eine viel frühere Phase – fragen ganz ergebnisoffen“, sagt Oppel und ergänzt: „Es kann auch nicht schaden, wenn so eine Aktion von politischen Vorgängen etwas entkoppelt wird.“ Was nicht heißt, dass er den örtlichen BA nicht inzwischen informiert hat. Die Idee stieß dort auch auf grundsätzliche Zustimmung.

Akuten Handlungsbedarf, über Nachnutzungen für den Kaufhof nachzudenken, sieht Gudrun Piesczek (CSU), Vorsitzende des Unterausschusses Bau und Stadtplanung, allerdings nicht. Nach ihrer Kenntnis läuft der Mietvertrag für das Kaufhaus noch bis Mitte des kommenden Jahrzehnts.



„Neuhausen Neudenken“ fragt trotzdem nach, welche Wünsche und Visionen die Bürger für dieses markante Gebäude und seinen Standort haben, bezieht aber auch das ganze Umfeld sowie Mobilitätsthemen mit ein. „Der Wandel unserer Stadt und unseres Viertels ist unvermeidlich und bereits in vollem Gange.

„Neuhausen Neudenken“: Vorstellung des Projekts an Infotagen

Doch Wandel kann vielfältige Möglichkeiten bieten, wenn wir ihn aktiv gestalten, anstatt ihn einfach geschehen zu lassen“, erklärt die Initiative auf ihrer Internetseite www.neuhausen­-neudenken.org. Dort können Interessierte seit kurzem auch an der Umfrage teilnehmen.

Die Initiatoren betonen außerdem: „Wir sind davon überzeugt, dass die Zukunft des Rotkreuzplatzes und der Galeria Kaufhof nicht nur in den Händen von Investoren und Politikern liegen sollte, sondern auch in unseren eigenen.“ Mitstreiter Tristan Thaller hofft daher auf rege Mitwirkung an der Aktion. „Je mehr Ideen artikuliert werden, desto besser. Es kann für diesen Ort nur ein Gewinn sein.“ Voraussichtlich bis zum Jahresende will die Initiative eine erste Zusammenfassung der Rückmeldungen erarbeiten und veröffentlichen. Die Ergebnisse sollen auch Politikern, Planern und anderen Entscheidern an die Hand geben werden.



Am Mittwoch, 4., und Freitag, 6. Oktober, stellt sich „Neuhausen Neudenken“ mit Infoständen auf dem Rotkreuzplatz vor. Ansprechpartner der Initiative sind jeweils von 10 bis 17 Uhr vor Ort.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.