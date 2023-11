Neuried gegen die Goliaths: Rathaus-Chef zeichnet auf Bürgerversammlung Bild einer machtlosen Kommune

Drucken Teilen

Bei der Bürgerversammlung in Neuried klagte Rathaus-Chef Harald Zipfel über Ärger mit dem Bayernwerk und der Stadt München. Nur ein Neurieder stellte einen Antrag.

München / Neuried ‒ Um 90 Einwohner ist Neuried in den vergangenen zwölf Monaten gewachsen. „Wir sind mehr geworden“, verkündete Bürgermeister Harald Zipfel (SPD) darum zum Beginn der diesjährigen Bürgerversammlung stolz.

Mit seinen 9044 Bewohnern ist der Ort aber weiterhin einer der kleineren im Würmtal. Und bekommt das auch durchaus zu spüren, wie Zipfel den gut 60 Zuhörern im Laufe der Versammlung immer wieder klarmachte.

Zum Beispiel von der Stadt München: 660 neue Wohnungen sollen in nächster Zeit in Fürstenried-West durch Nachverdichtung entstehen. Rhetorisch fragte der Rathaus-Chef, wo die neuen Bewohner künftig parken sollen ‒ der Stellplatzschlüssel des Quartiers sei zugunsten von Sharing-Angeboten sogar reduziert worden.

„Tolle Sache, aber das wird die Autos nicht von Neuried fernhalten“, sagte Zipfel. Das Parken in den angrenzenden Straßen kostenpflichtig zu machen, würde das Problem nicht lösen: „Wenn wir mit dem Verdrängungswettbewerb einmal anfangen, wird es am Ende ganz Neuried treffen.“ Die Einwendung der Gemeinde sei von Investor und Stadt nicht berücksichtigt worden. „Und vorher mit uns gesprochen hat erst recht keiner.“

Auf eine städtische Ansage warte Zipfel auch noch in Sachen Forst Kasten. „Dass der Kiesabbau dort gestoppt ist, habe ich nur aus den Medien erfahren“, echauffierte sich der Bürgermeister. Trotzdem forderte er von seinem Publikum für den Erfolg ‒ Neuried war einer der größten Gegner des Abbauvorhabens ‒ Jubel ein.

Gar eine „Verhinderungstaktik“ vermutet Zipfel beim Ausbau der Windenergie. Eigentlich sei der Bau mehrerer Windräder im Forstenrieder Park auf der Zielgeraden. „Die Betreibergesellschaften sind gegründet, wir wollen noch heuer den Genehmigungsantrag einreichen.“ Möglicherweise schon nach einem halben Jahr könne man dann in die Bürgerbeteiligung starten.

„Aber das Problem ist der Netzversorger.“ Bayernwerk sehe sich nicht in der Lage, ein für die Windräder benötigtes Umspannwerk vor 2027 zu errichten. Ein privater Anbieter stünde gegen Anzahlung bereit. „Aber Bayernwerk behauptet, dass dessen Umspannwerk und ihr Netz dann nicht zusammenpassen würden.“

Ein ähnliches Bild zeichnete der Rathauschef beim Thema Glasfaserinternet, nach dem sich Harald Gebhardt erkundigte. „Wir sind seit sechs Jahren dran“, beteuerte Zipfel. Zunächst habe die Telekom die Gemeinde drei Jahre lang vertröstet.

Mit einem neuen Anbieter, der das ganze Würmtal anschließen wollte, habe man bereits eine Rahmenvereinbarung abgeschlossen und dann nichts mehr gehört. Zusammen mit dem Kraillinger Bürgermeister habe man ein Ultimatum bis 1. November gestellt. Daraufhin habe man nun erfahren, dass der Anbieter vor Mitte 2024 keine Zusage für Anschlüsse machen könne. „Es scheint keiner an uns interessiert zu sein.“

Teilhabe – mal klappt‘s mehr, mal weniger gut

Sowieso stand die diesjährige Bürgerversammlung in Neuried unter dem Motto Teilhabe: Zu der Veranstaltung hatte der Neurieder Beauftragte für Menschen mit Behinderung, Robert Efinger, einen Rollstuhl-Parcours aufgebaut, um auf das Thema aufmerksam zu machen. Aber auch bei mehreren Bürgeranfragen ging es um Inklusion.

Werner Graßl, selbst Rollstuhlfahrer, erkundigte sich, ob Neuried unter seinen zwölf Ladepunkten für E-Autos auch eine Station habe, die Menschen im Rollstuhl nutzen könnten. „Die meisten Säulen stehen auf dem Gehsteig, wo ich erst drauffahren müsste. Besser wäre eine Variante, bei der die Säule direkt auf dem Parkplatz ist.“ Eine solche Station gebe es bisher nicht, gab der Bürgermeister allerdings zu.

Des Weiteren bat Graßl um mehr Rücksicht beim Winterdienst. „Oft wird der Schnee genau dorthin geschoben, wo die Gehwege abgesenkt sind.“ Bauamtsleiter Andreas Braun versprach, die Bemühungen zu intensivieren, den Schnee anders zu lagern. In dem Zuge beklagten Harald Gebhardt und Carolin Grimm weitere Einschränkungen am Gehsteig: So würden dort Mülltonnen oder zugewachsene Hecken den Weg versperren. Beides werde man angehen, so die Verwaltungsmitarbeiter.

Eine positive Teilhabe-Meldung hatte Seniorenbeauftragter Andreas Kobza. Erstmals seit 13 Jahren biete die Gemeinde wieder eine Weihnachtsfeier für Menschen ab 65 Jahren an, da diese oft allein leben.