Wirbel um NFL-Spiele 2023 in Deutschland: Geht München leer aus?

Von: Benedikt Strobach

Im November feierte die NFL eine erfolgreiche Premiere in Deutschland mit dem Spiel Tampa Bay Buccaneers gegen Seattle Seahawks in München. © Benedikt Strobach / Hallo München

Zwei NFL-Spiele sollen 2023 in Deutschland stattfinden. Laut eines „Bild“-Berichts sind beide Partien in Frankfurt geplant. Die Liga reagiert nun.

München ‒ Drei Millionen Ticketanfragen. „Country Roads“-Gesänge, die über soziale Medien um die Welt gingen. Besucher aus der ganzen Welt, die ein Wochenende ihr Footballfieber in der Stadt auslebten. Das erste NFL-Spiel in Deutschland im November in Münchens Allianz Arena war ein voller Erfolg. 2023 sollen nun sogar zwei Partien in Deutschland stattfinden. Kurz vor dem NFL-Finale, dem Super Bowl, gibt es neue Entwicklungen bezüglich der Spiele: Laut eines Berichts könnte die bayerische Landeshauptstadt heuer leer ausgehen.

NFL-Spiele 2023 in Deutschland: Finden beide Partien in Frankfurt statt? Geht München leer aus? Liga reagiert

Laut eines Berichts der Bild sollen beide geplanten Spiele in Frankfurt stattfinden. Datiert seien die Partien auf den 12. und 19. November (beides Sonntage). Auch mögliche „Auswärtsteams“ nennt die Bild: Die Kansas City Chiefs könnten auf die Chicago Bears treffen, die New England Patriots auf die New Orleans Saints. Chiefs und Patriots wurden bereits von der Liga als Heimmannschaften für die beiden Partien verkündet.

Damit würde München leer ausgehen. Das würde in gewisser Weise auch den ursprünglichen NFL-Plänen entsprechen. Bis 2025 soll jedes Jahr im Wechsel eine Footballpartie in München und Frankfurt ausgetragen werden. Dass es 2023 ein zweites Spiel in Deutschland gibt, hängt mit Umbauarbeiten im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt zusammen, wo die NFL normalerweise auch für ein Spiel antritt. Laut Bild hätten die zwei Spiele in Frankfurt logistische Gründe: Die NFL möchte an einem Standort bleiben und dort die Partien in kurzer Folge austragen.

Nun wurden die Gerüchte um die feststehenden Termine und Partien aber von der NFL selbst widerlegt. „Wir können weder die Orte noch die Daten noch die Spielpaarung bestätigen. Warum nicht? Weil wir es wirklich einfach noch nicht wissen“, sagte NFL-Deutschland-Chef Alexander Steinforth in Phoenix in einer Runde mit deutschen Journalisten. Auch der Bild hatte Steinforth nichts Garantiertes gesagt. Zu potenziellen Terminen betonte er: „Natürlich fallen gewisse Wochenenden raus. Es hängt von vielen Faktoren ab. Wir müssen schauen, was am sinnvollsten ist und welche Teams dabei sind.“

Der 19. November würde sich termintechnisch schon einmal für die NFL anbieten. An diesem Wochenende ist Länderspielpause in der Fußball-Bundesliga. Sollte auch der 12. November tatsächlich geplant sein, müssten entweder der FC Bayern oder Eintracht Frankfurt an diesem Wochenende ein Auswärtsspiel haben.

Konkretes zu den NFL-Partien in Deutschland 2023 dürfte es erst im Mai geben, wenn der neue Spielplan veröffentlicht wird. Eventuell könnte aber auch die heutige „Super Bowl“-Nacht spannend werden: Vergangenes Jahr hatte die NFL zum größten Einzelsportereignis der Welt Details zum Spiel in München veröffentlicht.

