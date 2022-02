Entscheidung gefallen? NFL-Spiele finden wohl 2022 und 2024 in München statt

Von: Benedikt Strobach

Als Partner des FC Bayern München eventuell auch bald in München zu erleben? Die Kansas City Chiefs aus der NFL um Superstar Patrick Mahomes (links). © picture alliance/dpa/AP | Charlie Riedel

Laut Medienberichten hat München mit der Allianz Arena den Zuschlag für je ein NFL-Spiel 2022 und 2024 bekommen. Es könnten große Football-Teams kommen.

Dass sich die Stadt München um die Austragung eines NFL-Spiels in den kommenden Jahren beworben hatte, ist bekannt. Diese Bewerbung scheint auch erfolgreich zu sein: Medienberichten zufolge soll sich die größte Football-Liga der Welt - deren Finale, der Super Bowl, das größte Sportereignis der Welt ist - entschieden haben, bereits in der Saison 2022 eine Hauptrunden-Partie in München stattfinden zu lassen.

Laut Medienberichten: NFL wird 2022 und 2024 Spiele in München austragen - Pressekonferenz am Mittwochabend geplant

Zunächst hatte die „Bild“-Zeitung darüber berichtet. Laut Bild habe sich die NFL für zwei Gastgeberstädte in Deutschland entschieden: München und Frankfurt am Main. Beide sollen bis 2025 Partien im jährlichen Wechsel ausrichten. Leer ausgegangen wäre demnach Mitbewerber Düsseldorf. Dieser Schritt soll am Mittwochabend deutscher Zeit im Rahmen einer Pressekonferenz mit NFL-Boss Roger Goodell offiziell verkündet werden. Das würde für Münchner Football-Fans bedeuten: Bereits in der Saison 2022, die am 8. September beginnt, kommen zwei der amerikanischen Footballteams für ein Spiel in die bayerische Landeshauptstadt.

Bereits seit mehreren Jahren gibt es in der Stadt den Wunsch, ein NFL-Spiel nach München zu holen. 2019 forderte dies etwa die Bayernpartei-Fraktion im Stadtrat. Lokale Footballvereine und auch der Olympiapark zeigten damals auf Hallo-Anfrage Interesse. Der FC Bayern reagierte hingegen skeptisch wegen des Erbbaurechtsvertrags der Allianz Arena, ob diese als Austragungsort geeignet sei. Ende 2021 beschloss die Stadt München jedoch, sich mit dem Münchner Fußballstadion bei der NFL zu bewerben. Das erfreute dann auch die für die Fröttmaninger Arena zuständige München Stadion GmbH.

NFL-Spiele 2022 und 2024 in Münchens Allianz Arena? Footballspieler und -Vereine begeistert - Frage nach Teams offen

Die Meldung sorgt bereits für Begeisterung in der Football-Welt. So erklärte etwa Jakob Johnson, NFL-Profi bei den New England Patriots, gegenüber der Deutschen Presse-Agentur: „Die beiden Standorte sind für mich von vornherein herausgesprungen. Was soll ich sagen, ich weiß, wovon ich rede. Manchmal. Das macht für mich richtig viel Sinn.“

Auch bei Münchens größtem Football-Verein, den Munich Cowboys, verspricht man sich viel von dieser Meldung. „Head Coach“ Nadine Nurasyid, die europaweit erste Cheftrainerin eines Profi-Männerteams in einer Bundesliga-Sportmannschaft, glaubt, dass das dem Stellenwert des Sports helfen wird. „Das wird Football in der Stadt bekannter machen.“ Ihr Wunsch: „Die Kansas City Chiefs sollen gegen die San Francisco 49ers spielen.“

Die NFL hatte bereits im vergangenen Herbst angekündigt, neben London auch in Deutschland Partien stattfinden lassen zu wollen. Die Frage, welche Teams denn nach München reisen könnten, bleibt aber bisher noch offen. Jedoch hat die Liga bereits verraten, dass die New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers, Kansas City Chiefs und Carolina Panthers ihre Marketingaktivitäten zukünftig auf Deutschland ausweiten dürfen. Die Rechte gelten zunächst für mindestens fünf Jahre.

Blickt man auch auf die Partnerschaft des FC Bayern München mit den Chiefs, scheint es gut möglich, dass das Team um Superstar-Quarterback Patrick Mahomes in die Allianz Arena kommt. Auch Johnson von den Patriots wäre für München zu begeistern: „Das wäre die Erfüllung eines riesigen Traums, was ich mir vorher nie hätte vorstellen zu können. Es wäre super, da dabei zu sein“, sagte er der dpa.

Die NFL beendet ihre laufende Saison in der Nacht zum Montag, 14. Februar, (0.30 Uhr) mit dem Super Bowl im „SoFi Stadium“ südlich von Los Angeles. Um die Meisterschaft spielen die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals. Letztere kommen aus einer der Partnerstädte Münchens.

Wer sich noch vor dem großen Spiel in die Welt des Footballs einlesen möchte: Robert Werner, Kicker der Munich Cowboys, hat gemeinsam mit <em>Hallo München</em> alle wichtigen Begriffe erklärt.

