Neue Stangerl für die Gemeinden: So feiert der Münchner Süden in den Mai

Der Burschenverein Pullach im Isartal freut sich auf den neuen Maibaum. © privat

In Münchner Süden gibt es zwei neue Stangerl zu feiern, doch auch ein Maifest musste abgesagt werden. Was im südlichen Teil der Stadt geboten wird:

Pullach / Grünwald Der letzte Maibaum ist schon zwei Jahre weg, jetzt kommt endlich der Neue. In Grünwald darf man sich über ein neues Stangerl freuen – obwohl es kurzzeitig Schwierigkeiten gab.

Maifeiern im Süden: Ständige Wache in Grünwald

Beim Einholen ihres 38-Meter-Baumes platzte dem Burschenverein „Einigkeit“ ein Reifen am Anhänger. Als der Schaden behoben war, ging die Fahrt weiter zur Wachhütte. Seit Samstag, 1. April, wird er dort behütet und vorbereitet. „Es gab zum Glück noch keinen Versuch den Baum zu stehlen, aber wir werden jeden Tag ausspioniert“, sagt Florian Bayer, Vorsitzender vom Burschenverein.

Der Maibaum wird bereits am Samstag, 29. April, am Marktplatz in Grünwald aufgestellt. Die Feier findet dann am Montag, 1. Mai, statt. Start ist um 11.30 Uhr in der Kirche St. Peter und Paul, in der die Fahne geweiht wird. „Nach dem Maitanz gehen wir gemeinsam zum Festzelt, in dem mit Blasmusik gefeiert wird“, sagt Bayer.

Maifeiern im Süden: Auch Pullach bekommt neuen Baum

Auch die Gemeinde Pullach stellt eine neue Fichte auf. Im Ort sind fünf Jahre ohne Baum vergangen. Für das neue Stangerl wurde auch schon alles vorbereitet, unter anderem wurden die Tafeln restauriert. Am Samstag, 29. April, wird die 30 Meter lange Fichte aus dem Forstenrieder Park mit dem Kran an der Maibaumwiese aufgestellt. Am Abend ab 17 Uhr spielt dort die Liveband „The Munichs“ im Bierzelt.

Die Pullacher bekommen nach fünf Jahren wieder einen Maibaum. © privat

Das Maifest mit Tanz und Reden findet am Montag, 1. Mai, ab 12 Uhr statt: Die Gemeinde lädt zum gemeinsamen Feiern rund um die Maibaumwiese an der Pentenrieder Straße ein und auch die umliegenden Straßen sind bei den Feierlichkeiten beteiligt. Es wird eine Darbietung vom Pullacher Trachtenverein geben und zum Schluss können Teile des alten Stammes ersteigert werden.

Maifeiern in Münchner Süden: Neue „Freiheits“-Tafeln

Isarvorstadt ‒ Dieses Jahr gibt es doppelt was zu feiern am Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz. Das Team vom Rosa Stangerl feiert 15 Jahre Maibaumfest. Dazu ist auch gleich an zwei Tagen etwas geboten. Die Feierlichkeiten starten am Samstag, 6. Mai, um 10 Uhr (bis 23 Uhr). Mit dabei sind die „Brass Boyz“ Blaskapelle und die Fischbachauer Goaßlschnoitzer.

Weiter geht es am Sonntag, 7. Mai, um 11 Uhr. Nach einer Gedenkminute um 13 Uhr werden die neuen Maibaumtafeln mit dem Motto „Freiheit“ enthüllt. Bei schlechtem Wetter wird das Fest auf das darauffolgende Wochenende verlegt.

Maifeiern in Münchner Süden: Auch ohne Neues lässt es sich feiern

Solln ‒ Im Stadtteil wurde 2022 der Maibaum aufgestellt, gefeiert wird trotzdem. „Die Tradition des Maitanzes gibt es schon seit 30 Jahren“, sagt Reinhold Wirthl vom Maibaumverein München-Solln. Daher findet man sich am Montag, 1. Mai, ab 11 Uhr in der Gaststätte „Brauhaus-Stub’n Solln“ an der Herterichstraße 46 ein, in der die Blaskapelle „Thanninger“ spielt.

Maifeiern in Münchner Süden: Keine Möglichkeit für ein Fest

Forstenried ‒ Seit zwei Jahren steht im Dorfkern der Maibaum. Heuer wollte der Maibaumverein Forstenried eigentlich eine Feier organisieren. Doch es gibt schlechte Nachrichten: „Die Gaststätte Alter Wirt, in der sonst die Festlichkeit stattfand, ist bis auf weiteres wegen neuer Pächtersuche geschlossen“, sagt Manfred Tschöpe, stellvertretender Vorstand des Vereins. Daher gibt es heuer keine Feier.

