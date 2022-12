Der Nockherberg ist zurück ‒ 2023 findet das Derblecken in München wieder in traditioneller Form statt

Von: Kristina Beck

Maximilian Schafroth hält beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg die Fastenpredigt. Mit dem traditionellen Verspotten, dem «Derblecken» von Politikern am Münchner Nockherberg, wird traditionell die Starkbier-Saison in Bayern eröffnet. (Archivfoto) © Tobias Hase/dpa

Die Kabarettszene darf sich freuen: Nach coronabedingter Pause findet das Derblecken am Nockherberg 2023 wieder in gewohnter Form statt.

München ‒ Erstmals nach mehreren schwierigen Jahren sollen wieder Politiker live beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg derbleckt werden. „Nach zwei Absagen und einer digitalen Fastenrede soll das Brauchtumsspektakel 2023 wieder nach alter Tradition in der üblichen Form stattfinden ‒ mit Gästen im Publikum und Singspiel“, berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Nach zwei Jahren Corona-Pause: Nockherberg findet 2023 wieder statt

Als Termin stehe der 3. März, teilte die Paulaner Brauerei am Donnerstag mit. Das Datum eineinhalb Wochen nach Aschermittwoch sei einem Spiel des FC Bayern als langjährigem Partner der Paulaner Brauerei geschuldet. Bei dem ursprünglich geplanten Termin am 8. März bestreitet der Club sein Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris St. Germain in der Allianz-Arena.

In den Vorjahren hatte der Starkbieranstich wegen Corona nicht oder nicht live und nicht in vollem Umfang stattgefunden; im vergangenen Jahr wurde er wegen des Ukraine-Krieges abgesagt.

„Wir freuen uns wirklich sehr auf den März. Denn dann wird eine der traditionsreichsten Veranstaltungen unserer Heimatstadt München wieder in gewohnter Form stattfinden“, sagte Paulaner Geschäftsführer Andreas Steinfatt.

Nockherberg 2023: Maxi Schafroth hält Fastenpredigt

„Schon im vergangenen Jahr wollten wir ein Comeback mit Gästen und Singspiel auf dem Nockherberg feiern, 2023 ist es jetzt endlich wieder so weit.“

Maximilian Schafroth halte nach Angaben der dpa einmal mehr die Fastenpredigt. Stefan Betz und Richard Oehmann werden für Buch und Regie des Singspiels verantwortlich sein.

Traditionell sitzen einige der Parodierten selbst im Publikum und müssen den Spott dadurch unmittelbar ertragen ‒ beziehungsweise über sich selbst lachen.

