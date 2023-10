Die SWM stellen Pläne zur Tram Münchner Norden in betroffenem BA vor – Kritik am Kahlschlag

Von: Benedikt Strobach

Die Bäume an der Heidemannstraße sollen künftig entlang der mittigen Tram-Trasse stehen. Dass die bestehenden am nördlichen Radweg weichen sollen, verärgert die Anwohner. © Visualisierung: MVG

Die Pläne der MVG zu den Plänen für die Tram im Münchner Norden wurden wieder mit massig Kritik versehen. Was den BA am meisten störte...

Freimann / Am Hart ‒ Dass durch Neufreimann 15 000 neue Münchner in die Stadt ziehen, ist bekannt. Dass diese auch am öffentlichen Nahverkehr teilnehmen wollen, ebenfalls. Darum planen die SWM und MVG mit dem Projekt „Tram Münchner Norden“, die Linie 23 vom Bauhausplatz bis zum Kieferngarten zu verlängern sowie eine Querverbindung (Tram 24) zwischen dem dortigen U-Bahn-Halt und Am Hart zu schaffen. Die Pläne wurden nun in den BA Schwabing-Freimann und Milbertshofen-Am Hart vorgestellt – und stießen vor allem in ersterem auf massive Kritik. Anwohner demonstrierten bereits in der Vergangenheit gegen die Pläne der MVG zur Tramlinie 23.

Das Hauptthema: die mit dem Vorhaben anstehenden Baumfällungen. Zwar hatte ein Vertreter der SWM anfangs noch betont, dass man 300 Ersatzpflanzungen vornehme. Somit sei man in Relation zu den 269 zu fällenden geschützten Bäumen im Plus.



Kritik an Tram-Plänen für Münchner Norden: Leiden die Bäume am Ende?

Außerdem sollen – Stand jetzt – 26 Bäume versetzt werden. Jedoch stellte das in Schwabing-Freimann niemanden zufrieden. Dem entgegnete jedoch Christian Hierneis (Grüne), Vorsitzender des Bund Naturschutz (BN) in München, dass insgesamt 647 Bäume für das Projekt weichen müssten.



Auch Walter Hilger, Vorsitzender der Siedlerschaft Kieferngarten, war unzufrieden. Er sprach von einer „ökologischen Todsünde, dass die Bäume auf der nördlichen Heidemannstraße für einen 30 Zentimeter breiteren Radweg weichen müssen“. Die Bäume würden zudem Schatten spenden. Ein weiterer Anwohner bemerkte, er sorge sich um die Sicherheit der Kinder, wenn der neue Radweg dann direkt neben der Straße ohne Baumreihe dazwischen verlaufe.

Kritik an Tram-Plänen für Münchner Norden: Eingriffe unvermeidbar

Kornelia Wagner (Freie Grüne) nannte es einen „sehr gewagten Weg, so viele Bäume zu fällen“ für ein Tram-Projekt. Ekkehard Pascoe und Rozsika Farkas (beide Grüne) baten darum, jede Möglichkeit zu prüfen, Fällungen zu vermeiden. „Auch ungeschützte Bäume sind Bäume“, betonte Farkas.



Die Mitarbeiter von SWM und MVG entgegneten, dass man versuche, so viele Bäume wie möglich zu erhalten. Bestimmte Eingriffe seien jedoch unvermeidbar. „Wenn wir bei allen Vorhaben Fällungen eins zu eins ersetzen müssten, könnten wir keine großen Infrastruktur-Projekte mehr umsetzen“, mahnte ein Vertreter. Weitere Flächen für Umpflanzungen zu finden, sei eine Herausforderung – „auch wegen der Ersatzpflanzungen“. Der verbreiterte Radweg an der Heidemannstraße hänge mit dem Wachstum durch Neufreimann sowie dem Radentscheid zusammen.



Zufriedenstellen konnte man die Teilnehmer an der Sitzung aber damit nicht. Hilger unterstellte den Planern „fehlende Kompromissfähigkeit“. Hierneis kündigte gegenüber Hallo an, dass der BN sich weiter gegen die Fällungen wehren werde.



Kritik an Tram-Plänen für Münchner Norden: Auch positive Rückmeldung

Positiv wurde aus BA-Sicht aufgenommen, dass auf der neuen Brücke über den DB-Nordring eine Fläche für einen potenziellen Umstieg für später mögliche S-Bahn-Verbindungen mitgeplant werde. Bänke seien auf der neuen Brücke jedoch keine geplant. Der Frankfurter Ring werde künftig mit eigener Signalanlage gekreuzt. „Wir stellen sicher, dass es dort zu keinen gigantischen Rückstaus im Verkehr kommt“, versicherte eine Vertreterin. Eine Verlängerung der Tram 23 nach Fröttmaning sei weiterhin nicht geplant.



Im Milbertshofener BA wurden indes andere Sorgen laut. Mathias Kowoll (SPD) wollte etwa wissen, ob der Verkehr an der Kreuzung Heidemann- und Ingolstädter Straße durch die neue Tram stark eingeschränkt und eine Brücke oder ein Tunnel dort nötig werde. Dies sei laut SWM-Vertretern nicht geplant. „Sollte es wirklich harte Einschränkungen geben, würden wir uns das aber noch einmal anschauen.“



Auch die Bürger können bald mit den Stadtwerken über die Planungen diskutieren: Für beide Abschnitte sind im ersten Quartal 2024 Infoveranstaltungen geplant.

Zahlen zum Tram-Projekt Die Tram Münchner Norden wird in zwei Abschnitten realisiert. Für den ersten, die Verlängerung der Linie 23, soll noch dieses Jahr der Planfeststellungsbescheid erreicht werden. Gebaut wird dann ab 2024 (Brücke) und 2025 (Gleise). Inbetriebnahme ist 2027. Der zweite Abschnitt (Tram 24) soll 2029 fertig werden. Insgesamt entstehen zwölf Haltestellen auf der 5,7 Kilometer langen Strecke und eine 320 Meter lange neue Brücke über den DB-­Nordring. Weitere Infos zum Projekt: www.mvg.de/tmn.

