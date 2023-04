Ein neuer Baum, ein neuer Anstrich und ein Coup sorgen für gute Stimmung

Von: Benedikt Strobach

Gut erkennbar sind die Maibaum-Vorbereitungen in Moosach. Das Festzelt am Moosacher St.-Martins-Platz steht bereits. © Benedikt Strobach

Auch im Münchner Norden wird wieder traditionell in den Mai gefeiert. Während in Unterföhring ein Coup gefeiert wird, freut sich Moosach auf einen neuen Baum:

München-Nord ‒ Unterföhrings Burschen haben es erneut geschafft. Sie haben den Maibaum aus Moosinning erfolgreich gestohlen. In einer Nacht- und Nebel-Aktion wurde das Stangerl entwendet und anschließend ausgelöst. Damit sind die Burschen bereits im zweiten Jahr in Folge erfolgreich auf Diebestour. 2022 schlugen sie in Ismaning zu. Die gute Laune merkt man Vorstand Christoph Axenbeck am Telefon an. „Das war ein toller Erfolg. Wir planen bereits für nächstes Jahr etwas Großes. Wir wollen den Dreierpack.“

Doch zunächst steht in Unterföhring die Feier am Montag, 1. Mai, an. „Das wird etwas Schlichtes. Der Baum steht ja seit vergangenem Jahr. Heuer geht es um 11 Uhr los mit Ausschank und Maitanz“, kündigt Axenbeck an. Dass die Unterföhringer sich nun einen Namen als Maibaum-Diebe gemacht haben, ist ihm bewusst. „Wenn wir 2025 oder 2026 einen neuen Stamm bekommen, müssen wir besonders aufpassen.“



Maifeste im Münchner-Norden: Das geht in Moosach und Feldmoching

Feldmoching hat am 1. Mai heuer auch Grund zum Feiern. 2022 gab es noch keinen Baum. Dieses Jahr werde das neue Stangerl ab 11 Uhr gegenüber der Pfarrkirche St. Peter und Paul, Feldmochinger Straße 401, aufgestellt, erklärt Christoph Hauptvogel, Vorsitzender des Heimat- und Volkstrachtenvereins „Riadastoana“. Ab 12 Uhr gibt es Mittagessen und Blasmusik im Zehentmeier-Hof, Feldmochinger Straße 400. Von 14 bis 17 Uhr folgt dann Biergartenbetrieb mit Musik der Blaskapelle Feldmoching und Auftritten verschiedener Gruppen des Trachtenvereins.



Das Moosacher Maibaumfest startet bereits am heutigen Mittwoch, 26. April. Um 18 Uhr ist Bier-Anstich im Alten Wirt, Dachauer Straße 274. An allen Tagen danach laden Biergarten, Karussell, Schießstand, Glückshafen, Süßigkeiten und Fischbraterei am Moosacher St.-Martins-Platz zum Verweilen ein. Am Montag, 1. Mai, wird ab 10 Uhr der Baum aufgestellt.



Das Stangerl wird noch vorbereitet. © Patricia Stücher

Maifeste im Münchner-Norden: Feste in Milbertshofen und in der Lerchenau

Auch die Siedlergemeinschaft Kaltherberge in Milbertshofen feiert heuer ein Maibaumfest am Mettenleiterplatz. Der BA Milbertshofen-Am Hart bezuschusst die Veranstaltung mit etwa 3000 Euro.



Und in der Lerchenau wird ebenfalls gefeiert. Der Verein Edelweiß-­Stamm München-Lerchenau tanzt am Montag, 1. Mai, in den neuen Monat. Beginn ist um 14 Uhr in der Gaststätte Eschengarten, Ebereschenstraße 17. Musikalisch begleitet wird der Maitanz von der „Lerchenauer Tanzl­musi“. Der BA Feldmoching-­Hasenbergl finanziert die Pläne mit 3500 Euro.

