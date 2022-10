Schüler des Gymnasiums München Nord entwerfen Brettspiel für Geflüchtete aus Ukraine

Von: Benedikt Strobach

Yousef Qashi, Arif Erkam Türksezer, Lukas Kopatschek, Finn Reichenberger, Luca Schwarz, Franka Kress, Kevin Turkovic, Paulina Gabler, Benjamin Bayer und Ben Emci haben mit ihrer Lehrerin Sara Hausmann (v. li.) das Spiel „Mucrainerpa“ entwickelt. © privat

Vokabeln lernen und dabei die Stadt erkunden: Schüler des Gymnasiums München Nord haben ein Spiel für Geflüchtete aus der Ukraine entwickelt. Doch auch Deutschsprachige können was lernen.

Was haben Marienplatz, Frauenkirche, Allianz-Arena, Olympiaturm, Stachus, Schloss Nymphenburg und die Bavaria-Statue an der Theresienwiese gemeinsam? All diese Sehenwürdigkeiten kennt man als Münchner. Damit auch Geflüchtete aus der Ukraine diese Orte besser kennenlernen können, hat sich ein P-Seminar – ein für gymnasiale Oberstufenschüler verpflichtender Projektkurs – des Gymnasiums München Nord eine besondere Idee überlegt: das Brettspiel „Mucrainerpa“ (rpa ist Ukrainisch und bedeutet „Spiel“, Anm. d. Red).

Sehenswürdigkeiten in München kennenlernen: Gymnasiasten erfinden Spiel für ukrainische Geflüchtete

„Das Ziel ist, den Ankommenden die Stadt und unsere Sprache spielerisch näherzubringen“, erklärt Franka Kress (17). Auf dem Spielbrett sind die anfangs genannten sieben Sehenswürdigkeiten platziert. Per Würfel zieht man über das Feld. „Erreicht man eine Sehenswürdigkeit, lernt man eine Vokabel und etwas Hintergrundwissen zum Ort“, sagt die Schülerin.

„Mucrainerpa“: So wird gespielt. © privat

„Dieses wird am nächsten Halt dann abgefragt. Wer die Vokabel noch nicht verinnerlicht hat, muss zurückgehen. So werden spannende Fakten über München spielerisch gelernt.“ Besonders bei Kindern und Jugendlichen funktioniere das besser als das Lesen eines Wörterbuchs, ergänzt sie.

Sehenswürdigkeiten auf Deutsch und Ukrainisch

Die Vokabelkarten sind mit QR-Codes versehen, die zu Audioaufnahmen leiten, welche die Sehenswürdigkeiten auf Deutsch und Ukrainisch erklären. „So können nicht nur die Geflüchteten, sondern auch Gastfamilien erste Begriffe in der anderen Sprache lernen“, betont Kress. Zudem gebe es noch rote Felder, die Ereignisse aktivieren. Spielfiguren sind je zwei Bierkrüge und Olympiatürme in Gelb und Blau.

Zehn Monate hat das Team an „Mucrainerpa“ gearbeitet. 30 exklusive Exemplare wurden produziert. „Diese Woche sollen die fertigen Spiele ankommen“, sagt Kress. Anschließend können diese für etwa 30 Euro bestellt werden. „Wir stehen auch im Kontakt mit Geflüchteten-Organisationen, die Interesse daran haben“, verrät die 17-Jährige. Die Spiele könnten auch als Geschenk, etwa für Gastfamilien, erworben werden. Interessenten melden sich unter der E-Mail mucraine.rpa@icloud.com.best.

