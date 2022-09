Schwere Verletzung: Mann mit Stichwunde in München - Polizei-Mordkommission ermittelt

In der Ackermannstraße

Streifenwagen der Polizei mit Blaulicht (Symbolbild).

Ein Mann wurde mit tiefer Stichwunde und anderen Verletzungen von der Polizei in München gefunden. Der Verletzte musste notoperiert werden.

Verletzte Person in der Ackermannstraße - so ähnlich wurde die Münchner Polizei am Samstag zu einem Einsatz gerufen. Vor Ort trafen die Beamten und ein ebenfalls gerufener Rettungswagen auf einen 41-Jährigen mit einer tiefen Stichwunde im Oberkörperbereich.

Schwere Verletzung: Mann mit tiefer Stichwunde in München braucht Not-OP - Polizei-Mordkommission ermittelt

Der Mann wurde sofort medizinisch vom Rettungsdienst behandelt und danach in ein Krankenhaus gebracht. Durch eine Not-Operation konnte der Tourist versorgt werden. Wie die Polizei meldet, befindet sich der 41-Jährige nicht mehr in Lebensgefahr. Jedoch sei er aufgrund der schweren Verletzungen derzeit nicht ansprechbar.

Nun wird sowohl nach Täter sowie Tatwaffe gefahndet. Für die Ermittlungen ist die Mordkommission München zuständig. Beim Einsatz war neben zehn Polizeistreifen auch ein Diensthund eingebunden.

Zum Vorfall sucht die Polizei München Zeugen: „Wem sind im angegebenen Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Ackermannstraße, Schwere-Reiter-Straße, Lissi-Kaiser-Straße, Petra-Kelly-Straße, im südlichen Teil des Olympiaparks oder in der näheren Umgebung aufgefallen? Wer hat im angegebenen Zeitraum an den genannten Orten Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?“

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 11, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

