FC-Bayern-München-Profi Noussair Mazraoui verbreitet Pro-Palästina-Video auf sozialen Kanälen

Von: Benedikt Strobach

Sorgte am Sonntag mit einem Pro-Palästina-Beitrag auf Instagram für Aufsehen: FC-Bayern-München-Profi Noussair Mazraoui. © dpa/Sven Hoppe

FC-Bayern-München-Profi Noussair Mazraoui hat auf Instagram ein Pro-Palästina-Video verbreitet. Sein Klub verurteilt hingegen die Angriffe auf Israel.

München / Giesing ‒ Fußballprofi Noussair Mazraoui vom FC Bayern München hat auf seinen sozialen Kanälen ein Pro-Palästina-Video verbreitet. Er stellt sich damit also im Konflikt mit Israel auf die Seite der Palästinenser. Sein Klub hat hingegen den Angriff auf Israel öffentlich verurteilt und Solidarität mit dem attackierten Land bekundet.

München: FC-Bayern-Profi Noussair Mazraoui verbreitet Pro-Palästina-Video auf Instagram ‒ Klub jedoch auf Israels Seite

In dem kurzen Video, welches der marokkanische Nationalspieler in seiner Story auf Instagram teilte, wird Palästina ein Sieg über Israel gewünscht. Eine Stimme sagt im Stil eines Gebets: „Gott, hilf unseren unterdrückten Brüdern in Palästina, damit sie den Sieg erringen. Möge Gott den Toten Gnade schenken, möge Gott ihre Verwundeten heilen.“ Im Bild ist eine wehende Flagge Palästinas zu sehen. Dazu schrieb Mazraoui am frühen Sonntagmorgen „Ameen“ (Amen) neben einem Emoji mit gefalteten Händen.

Doch nicht nur das: Der 25-Jährige teilte auch einen Post, in dem vier Beiträge marokkanischer Nationalspieler abgebildet werden, nämlich jene des Bayern-Verteidigers selbst sowie des früheren Bundesligaspielers Abdelhamid Sabiri (Siegen, Nürnberg, Paderborn), von Hakim Ziyech (Galatasaray Istanbul) und Zakaria Aboukhlal (FC Toulouse). In dem Beitrag wird unter anderem behauptet, dass die Spieler mundtot gemacht werden sollten. „Es ist buchstäblich wir gegen die Welt!“, heißt es darüber hinaus. Alle vier Fußballer teilten den Beitrag auf ihren Seiten.

Das Thema ist auch deswegen brisant, weil der FC Bayern in doppelter Hinsicht andere Werte vertritt. Der Klub bekundete öffentlich seine Solidarität mit Israel. Auf der Plattform X (ehemals Twitter) schrieb der Verein, dass man sich um seine Freunde in dem Land sorge. Ersatztorwart Daniel Peretz ist zudem Israeli. Er verbreitete am Sonntagmorgen eine emotionale Botschaft bei Instagram, in der er Sportler aufforderte, sich gegen Terrorismus auszusprechen. Der Klub äußerte sich am Sonntag zunächst nicht auf eine Anfrage der Deutschen Presseagentur (dpa).

