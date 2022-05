Enttäuschter Abschied nach 29 Jahren Ehrenamt: Barbara Marc verlässt Bezirksausschuss

Von: Ursula Löschau

Barbara Marc (li.) mit BA-Chefin Anna Hanusch. © Ursula Löschau

Ein Abschied mit einer großen Portion Enttäuschung: Vorsitzende des Unterausschusses Bildung, Gesundheit und Sport verlässt das Viertelgremium nach 29 Jahren.

Nymphenburg - Nach mehr als 29 Jahren ehrenamtlicher Arbeit im Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg verlässt Barbara Marc (SPD) zum Monatsende dieses Gremium. In ihrer Abschiedserklärung vor den BA-Mitgliedern schwang eine ordentliche Portion Enttäuschung mit. Sie erklärte unter anderem, dass es in den vergangenen Jahren für ihren Geschmack „zu selten kreative Ideen zur Durchsetzung unserer richtigen, sozialverträglichen Forderungen gegenüber Stadtrat und Stadtverwaltung“ gegeben habe und stattdessen „zu häufig durchwinkende Kenntnisnahmen“.

Zuletzt Vorsitzende des Unterausschusses (UA) Bildung, Gesundheit und Sport erklärte die Sozialdemokratin: „Ich sah bisher meine Verantwortung darin, diesen Kreislauf immer wieder zu unterbrechen und Alternativen vorzuschlagen. Das hätte eine Aufmerksamkeit und Offenheit unseres Gremiums auch für neue Ideen erfordert, die ich allzu oft schmerzlich vermisst habe.“

Als Beispiele nannte sie Probleme wie den konfliktreichen Fuß- und Radweg Canaletto, die ausstehende Modernisierung und Erweiterung mehrerer Schulen im Stadtbezirk oder die defizitäre Sozialplanung für Jugendliche, die sich jahrelang ergebnislos dahinschleppten. „Nun muss ich feststellen, dass ich mit meinen 77 Jahren dazu nicht mehr in der Lage bin. Mir fehlt inzwischen die Kraft, die ich in früheren Amtszeiten – oft erfolgreich für Neuhausen – auch gegen Widerstände einbringen konnte“, so ihr Fazit.

Künftig will die Nymphenburgerin ihre Energie im Wesentlichen „auf Familie und Enkel“ konzentrieren. Dem Gremium gab sie den Rat, „an einem Klausurtag einmal grundsätzlich über Eure künftige Arbeitsweise im Bezirks­ausschuss zu diskutieren“.

Viertelchefin Anna Hanusch (Grüne) dankte Marc für alles. „Sie hat immer für soziale Projekte gebrannt. Ihre ganze Kenntnis, die sie vor allem jetzt nochmal als UA-Vorsitzende eingebracht hat, war sehr wertvoll.“ Allerdings habe die Corona-bedingt angespannte Haushaltslage in den vergangenen zwei Jahren vieles erschwert. „Das Loslegen, wie Barbara Marc es sich gewünscht hat, ging an vielen Stellen leider nicht so“, bedauert die BA-Vorsitzende.

