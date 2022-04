Treffpunkt für Jugendliche aus dem Viertel: BA fordert Container für Nymphenburg

Treffpunkt für Jugendliche ‒ Bezirksausschuss fordert Container in Nymphenburg

Von: Ursula Löschau

In Laim steht bereits ein Schiffscontainer, den Jugendliche zum Zusammensitzen nutzen können. © Marie-Julie Hlawica

Die Lokalpolitiker fordern beim Regenrückhaltebecken am südlichen Hirschgarten einen Container, Jugendliche aus dem Viertel als Treffpunkt nutzen können.

Nymphenburg - Zehn umgebaute Schiffscontainer, die als Treff für Jugendliche dienen, stehen bereits in München. Doch Neuhausen-Nymphenburg ist bisher leer ausgegangen. Der örtliche Bezirksausschuss will das nun ändern.



Im vergangenen Sommer hat der Kinder- und Jugendhilfeausschuss des Stadtrats (KJHA) beschlossen, die Container aufzustellen. Jugendliche sollen dort eltern- und wetterunabhängig zusammenkommen können, um zu ratschen oder zu feiern. Das Baureferat realisierte diese zusätzlichen überdachten Treffpunkte kurzfristig in zehn öffentlichen Grünanlagen – etwa in der Ludwigsvorstand oder in Laim. Doch in Neuhausen-Nymphenburg gibt es bisher kein solches Angebot: „Es gab schlicht keine Container mehr“, bedauert die BA-Vorsitzende Anna Hanusch (Grüne).

Doch nun bietet sich eine neue Chance: Der Stadtrat hat kürzlich fünf weiteren Container zugestimmt. In seiner jüngsten Sitzung hat daher der Bezirksausschuss 9 gefordert, dass einer davon in Neuhausen-Nymphenburg landen müsse. Auch einen Standort hat das Gremium schon im Auge: „Ideal wäre der Parkplatz am südlichen Hirschgarten, beim Regenrückhaltebecken“, berichtet Hanusch von einem Ortstermin, der bereits mit Vertretern des Baureferates stattfand.

Um ihren Wunsch noch einmal kräftig zu unterstreichen, haben die Viertelpolitiker nun einen Brief an den Stadtrat geschrieben: „Wir, die Lehrkräfte, die Leitungen der Jugend­treffs und die Polizei sehen dringlichen Handlungsbedarf“, heißt es darin.

