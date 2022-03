Neue Logo beim ESV München ‒ So demonstriert der Verein Solidarität für die Ukraine

Von: Ursula Löschau

Pia Kraske (li.) und Katharina Seßler beim Austausch der Corona-Info am ESV-Haupteingang. © Ursula Löschau

Politisch neutral aber nicht teilnahmslos - Wie der ESV München den Geflüchteten aus der Ukraine hilft und die Herausforderung mit den neuen Corona-Regeln löst.

Nymphenburg - Als Sportverein ist der ESV München an der Margarethe-Danzi-Straße satzungsgemäß politisch neutral – aber nicht teilnahmslos, angesichts des Leids der Menschen in der Ukraine und der Kriegsflüchtlinge. „Wir zeigen Solidarität mit den Opfern vom Krieg und wollen die ukrainischen Flüchtlinge, die hier in München ankommen, unterstützen“, kündigt Geschäftsführerin Pia Kraske an.

Neue Logo-Farben und Sport für Geflüchtete: ESV München zeigt Solidarität für die Ukraine

Der erste Schritt ist bereits getan: Das Logo zeigt sich nun in den Farben der Ukraine und mit einem klaren Solidaritäts-Appell. Geflüchteten Kindern und Jugendlichen wird der Verein eine kostenlose Mitgliedschaft anbieten. Zudem soll es Sport- und Begegnungsnachmittage geben. „Vielleicht können wir den Betroffenen über den Sport ein paar Stunden Sorglosigkeit pro Woche ermöglichen“, hofft Kraske. Ehrenamtliche, die bei solchen Angeboten als Dolmetscher mithelfen möchten, können sich beim ESV melden.

Der ESV München zeigt mit seinem Logo Solidarität für die Ukraine. © ESV München

ESV München: Corona-Pandemie bleibt große Herausforderung für den Verein

Dabei sind Aktionen für Ukraine-Flüchtlinge gar nicht die größte Herausforderung für den Verein. Die liefert nach wie vor die Bewältigung der Corona-Pandemie. Und im Moment vor allem die Umsetzung der jüngsten Lockerungsschritte. „Die Staatsregierung hat im Februar mal wieder hopplahopp Neuerungen verkündet. Die konnten wir aber beim besten Willen nicht so schnell umsetzen“, spricht Kraske die Zugangsregel „3G“ an, die noch im Februar Gültigkeit bekam. „Wir müssen das ja auch kontrollieren können. Sonst fühlen sich die Mitglieder bei uns nicht sicher und kommen nicht mehr.“

Bei Öffnungszeiten in Abteilungen wie dem Fitnessstudio von täglich 6 bis 23 Uhr sei das personell aber nicht leistbar. Außerdem wolle man die ehrenamtlichen Übungsleiter nicht noch mit zusätzlichen Kontrollaufgaben belasten. Bis zu den Faschingsferien hatte der ESV daher einen kostspieligen Sicherheitsdienst engagiert.

Zudem hat der Verein mit rund 7000 Mitgliedern – 1100 weniger als vor der Pandemie – mit der Einführung der „3G“-Regelung bis jetzt gewartet. Diese gilt beim ESV in Nymphenburg nun ab Samstag, 12. März, für Sportler. Zuschauer und Eltern müssen nach wie vor „2G“ beachten. Die Teststation am Haupteingang wird auch weiterhin betrieben.

