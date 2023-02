Anwohner klagen über die nächtlichen Umtriebe auf dem großen Stellplatz am Hirschgarten

Von: Ursula Löschau

Anwohner des Hirschgarten-Parkplatzes erwarten von der Stadt, dass diese missbräuchliche Nutzungen der Anlage unterbindet. Besonders belästigt fühlen sich die Nachbarn am Christoph-Rapparini-Bogen wie diese Nymphenburgerin. © Ursula Löschau

Auf dem Hirschgarten-Parkplatz wird es nachts ziemlich laut, sehr zum Ärger der Anwohner. Diese beschwerten sich nun über den BA bei der Stadt...

Nymphenburg ‒ Auto-Poser, die um die Kurven driften, Partylärm und Pärchen beim Schäferstündchen: Wenn es Nacht wird, ist auf dem Hirschgarten-Parkplatz an der De-la-Paz-­Straße so einiges geboten. Das haben Bewohner des direkt angrenzenden Wohnhauses am Christoph-Rapparini-Bogen dem BA Neuhausen-Nymphenburg jetzt eindrücklich geschildert. „Wir sind nur noch genervt und fühlen uns gestört. Das wollen wir nicht länger hinnehmen“, betonte eine Anwohnerin und bat die Viertelpolitiker um Hilfe.

Die Bürger kritisieren: „Der Hirschgarten-Parkplatz ist sich selbst überlassen.“ Sie vermissen Unterstützung seitens der Stadt. „Die Herren dort sehen oder verstehen das Problem nicht“, sagt Susanne Schreiner (Name von der Redaktion geändert), die regelmäßig nachts die Polizei ruft. Für Abhilfe könnte nach Ansicht der Nachbarn eine Bewirtschaftung des Platzes oder eine Sperrung in der Nacht sorgen.

Lärm von Parkplatz sorgt für Ärger: Lärm außerhalb der Dienstzeit

„Wir haben mehrfach versucht, eine Bewirtschaftung zu veranlassen“, versicherte Nikolai Lipkowitsch (Grüne), Vorsitzender des Verkehrsausschusses im BA. „Doch wenn die Verwaltung nicht mag, kann man sie nicht zwingen“, sagte er.



Das Baureferat erklärt auf Hallo-Anfrage: „Eine Bewirtschaftung ist grundsätzlich möglich. Bei einer Marktrecherche wurde uns allerdings mitgeteilt, dass die 130 bis 160 Stellplätze nicht ausreichen, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten.“ Zudem seien „auch die wenigen bewirtschafteten Parkplätze des Baureferates nachts nicht geschlossen“.

Um Kontrollen kümmert sich die städtische Grünanlagen-Aufsicht während ihrer Dienstzeit. Die geht im Sommer (Juni bis August) von 6.30 bis 21.30 Uhr, im Winter bis 18 Uhr. Sie hätte aber weder Partys noch Autorennen festgestellt, teilt die Stadt mit. Bei nächtlicher Ruhestörung sei die Polizei zuständig, deren Kapazitäten aber begrenzt sind. BA und Anwohner wollen sich zusammensetzen und weitere Ansätze überlegen.

