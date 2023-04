Neuer Container soll als wetterfester Treffpunkt für Jugendliche dienen

Von: Ursula Löschau

Der Unterstand zwischen Hirschgarten und Skateanlage ist jetzt nutzbar. © Ursula Löschau

Für Jugendliche gibt es jetzt einen Container am Hirschgarten, in dem sie sich bei jedem Wetter treffen können. Was im Viertel sonst noch für die Jugend geplant ist:

Nymphenburg ‒ Er bietet Schutz bei schlechtem Wetter und steht allen Kindern und Jugendlichen offen: der Container, den das Baureferat jetzt auf Antrag des Bezirksausschusses Neuhausen-Nymphenburg am Rand des Hirschgartens unweit der dortigen Skateanlage aufgestellt hat. Fast zwei Jahre lang hat das Stadtteilgremium auf dieses Angebot hingearbeitet und damit einen direkten Wunsch der Jugend vor Ort erfüllt.

Der neue Unterstand und Treffpunkt soll die Angebote der vorhandenen Einrichtungen ergänzen. „Die Jugend- und Nachbarschaftstreffs Mosaik und Hirschgarten haben die Jugendlichen nach ihren Wünschen gefragt und das war einer davon“, erinnert sich Rudolf Stummvoll (Grüne), Vorsitzender des Sozial­ausschusses im BA. Vorausgegangen waren Beschwerden von Hausverwaltungen im Hirschgartenviertel. Anwohner beklagten sich über Vandalismus, Pöbeleien und andere Probleme mit Jugendgruppen

Neuer Jugend-Treffpunkt am Hirschgarten: Angebote im Viertel werden mehr

Während der Corona-Pandemie, als Jugendtreffs schließen mussten und junge Leute noch weniger Begegnungsmöglichkeiten hatten, ohne andere zu stören, spitzte sich die Lage weiter zu.



„Die Container sind extra so gemacht und gedacht, dass sie einfach von den Jugendlichen selbst genutzt werden können“, begrüßt Viertel-Chefin Anna Hanusch (Grüne) das neue Angebot. Die Jugendeinrichtungen in der Umgebung seien informiert und sollen „darauf hinwirken, dass es auch entdeckt und angenommen wird“.



Sie betont: „Der BA setzt sich seit Jahren für mehr Angebote für Jugendliche im Viertel ein und freut sich sehr, dass wir hier jetzt einen gemeinsamen kleinen Erfolg feiern können.“ Gerade die Corona-Zeit habe noch einmal gezeigt, wie wichtig Orte seien, „wo sich die jungen Menschen ohne Konsumzwang und auch ohne Anleitung einfach treffen können“.

Und Hanusch weiß: „Der Bedarf ist mit diesem Container sicher nicht gedeckt.“ Das Gremium entwickle daher in einer fraktionsübergreifenden Gruppe weitere Ideen für Orte im Viertel, die sich „mit geringfügig ergänzter Infrastruktur“ eignen könnten.

