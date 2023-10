Von Parish Bibliothek gelingt Ankauf einer Sensation für Kostüm- und Stammbaumforscher

Von: Ursula Löschau

Bei der Präsentation des Buches, das vorne links im Bild zu sehen ist: (v.li.) die Stiftungsvertreter Martin Hoernes und Frank Druffner, die Direktorin des Münchner Stadtmuseums, Frauke von der Haar, sowie die Bibliotheksleiterin, Esther Sophia Sünderhauf. © Ursula Löschau

Ein bedeutsames Werk für Kunsthistoriker oder das erste „Freundebuch“: Die Von Parish Bibliothek hat einen echten Schatz ersteigert. Worum es sich genau handelt:

Nymphenburg ‒ Es ist nur 15 mal elf Zentimeter groß und könnte laienhaft als Vorstufe des Poesiealbums bezeichnet werden. Doch was die Von Parish Kostümbibliothek in Nymphenburg da kürzlich für 33 000 Euro ersteigert hat, ist für Kunsthistoriker, Stammbaum- und Kostümforscher weit mehr, nämlich eine echte Sensation. Die Rede ist von einem „Album Amoricum“ oder Freundschaftsbuch des rheinischen Adligen und Rechtsgelehrten Otto von dem Bongart (1580 bis 1638) mit 223 Einträgen aus den Jahren 1599 bis 1633.

Dieses Bild zeigt eine Abbildung der „venezianischen Curtisane“. © Stadtmuseum

Davon schienen zunächst hauptsächlich 27 Seiten mit farbigen Illustrationen von Damen, Honoratioren und einigen Alltagsszenen für Esther Sophia Sünderhauf, Leiterin der Von Parish Kostümbibliothek, interessant zu sein. Sie zeigen sehr detailgenau Mode, Accessoires und Frisuren im Italien der damaligen Zeit. Und das laut Sünderhauf sowohl in ausgezeichneter Farbqualität als auch in selten lebendigem, ja „frech-frivolem“ Stil.



Frühes „Poesiealbum“ ersteigert: Bedeutende Persönlichkeiten verewigt

Doch das ist bei Weitem nicht alles, was Wissenschaftler an dem Buch fasziniert, welches der damalige Student der Jurisprudenz in Italien erstanden hatte. „Wir haben damit einen ganzen Kosmos erworben“, schwärmt Sünderhauf. Die meist hochrangigen Personen, die sich in Otto von dem Bongarts Album verewigt haben, hinterließen 89 aufwändige Wappendarstellungen und liefern historisch wertvolle Informationen aus ihrer Epoche.

Immerhin sind darunter Persönlichkeiten wie Ernst von Bayern, Kurfürst und Erzbischof von Köln, Lothar von Metternich, Kurfürst und Erzbischof von Trier, der Habsburger Leopold von Österreich oder Herzog Johann Friedrich von Württemberg. Aber auch Familienangehörige und Nichtadelige schrieben ins ledergebundene „Poesiealbum“.



Frühes „Poesiealbum“ ersteigert: Digitalisat einsehbar

Finanziert wurde der Ankauf zu je einem Drittel vom Münchner Stadtmuseum, der Ernst von Siemens Kunststiftung und der Kulturstiftung der Länder. Deren stellvertretender Generalsekretär Frank Druffner rühmte das Buch bei der Präsentation in der Kostümbibliothek als „Kulturerbe unserer Nation“.

Dieses Bild zeigt eine Venezianerin, die sich die Haare blondiert, daneben jeweils Einträge mit Wappen. © Stadtmuseum

Um es allen Interessierten zugänglich zu machen, wurde es inzwischen digitalisiert und ist unter https://sammlungonline.muenchner-stadtmuseum.de/ auf der Internetseite des Stadtmuseums kostenlos einsehbar. Es wird zudem in das „Repertorium Alborum Amicorum“ aufgenommen – ein internationales Verzeichnis von Stammbüchern aus 900 Bibliotheken und Archiven in 27 Ländern.

