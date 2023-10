Ehrung für Stifterin der „Notburg“: Bleibe in der Not für Studierende

Keine Not in der „Notburg“: Studierendenwerk ehrt Stifterin

Claudia Meijering (li.), Geschäftsführerin des Studierendenwerks, mit einem Kollegen und Angehörigen der Stifterin. © Franziska Schroedinger

Die „Notburg“ stellt heute eine Unterkunft für Studierende der Musikhochschule München dar. Nun wird die ehemalige Stifterin geehrt...

Nymphenburg ‒ Rund 130 000 Studierende leben aktuell in München. Viele sind wegen der hohen Mietpreise auf Wohnheimplätze angewiesen. Doch auch diese sind äußerst rar. Einrichtungen wie das Studierendenwerk München Oberbayern bemühen sich, den Bedarf zu decken. Doch sie können dieses Problem nicht allein lösen: „Das Studierendenwerk ist bei der Schaffung neuen Wohnraums auf Unterstützung angewiesen, beispielsweise von Menschen, die sich für eine Spende oder Überlassung entscheiden“, sagt Claudia Meijering, Geschäftsführerin des Studierendenwerks.

Im Idealfall geschieht, was 1973 passierte: Therese Herbert überließ dem damaligen Studentenwerk München ein Gebäude in der Notburgastraße 19 bis 23 und wurde dafür jetzt mit einer Gedenktafel an der Hausfassade geehrt.

Die Gedenktafel soll an die Stifterin des Gebäudes erinnern. © Franziska Schroedinger

Ehrung für Stifterin der „Notburg“: Liebe zur Musik

Seit 50 Jahren bietet das Anwesen nun Studierenden eine Heimat. In den 80er-Jahren wurde die Wohnanlage durch einen Erweiterungsbau an der Volksgartenstraße vergrößert, womit die ursprüngliche Kapazität von 70 Wohnplätzen mehr als verdoppelt wurde.



Das Wohnheim zeichnet sich durch seine zentrumsnahe Lage am Nymphenburger Schloss und die günstigen Mieten zwischen 250 und 350 Euro aus. Die Wohnplatz-Mietverträge sind in der Regel auf maximal vier bis sechs Semester befristet. Im Schnitt bleiben Studierende zweieinhalb Jahre. Nach Informationen des Studierendenwerks sind 70 Prozent der Wohnheimbewohner internationaler Herkunft.



Therese Herbert war eine passionierte Musikliebhaberin. Daher wünschte sie sich damals, hauptsächlich Studenten der Hochschule für Musik und Theater München an der Notbur­gastraße aufzunehmen. Das gilt bis heute: Aktuell leben 39 Musikstudierende im Gebäude. Die restlichen Wohnplätze sind von Studierenden der LMU und der TU München belegt.



Ehrung für Stifterin der „Notburg“: Bleibe in der Not für Studierende

Gebaut hatte das Haus Herberts Vater, Georg Frauendorfer. Nach dessen Tod erbte sie das Anwesen neben weiteren Immobilien. Eine Freundin stellte den Kontakt zur Musikhochschule her, sodass die Nymphenburgerin letztendlich beschloss, das Haus dem heutigen Studierendenwerk München Oberbayern zu spenden. Sie selbst starb am 7. Januar 1986.



„Der Spitzname ,Notburg‘ passt gut, wenn man bedenkt, dass dort schon viele Studierende in Not eine Bleibe gefunden haben“, sagte Claudia Meijering anlässlich der Enthüllung der Gedenktafel. Auch 50 Jahre nach Herberts großzügiger Spende werde die Wohnanlage „ganz in ihrem Sinne von musikalischer Kreativität erfüllt“, betonte die Geschäftsführerin.

