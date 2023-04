Nestbau am Schlosskanal in Nymphenburg: Wollten Tierschützer mithelfen?

Von: Ursula Löschau

Die Schwäne in Nymphenburg haben sich ein neues Nest am Kanal gebaut. © Ursula Löschau

Am Nymphenburger Schlosskanal brüten die Schwäne in einem neuen Nest. Ihr altes Nest verließen sie, nachdem es möglicherweise menschengemacht war...

Nymphenburg ‒ Ein Schwanenpaar am Nymphenburger Schlosskanal sorgt für öffentliche Aufmerksamkeit. Erst schienen die Wasservögel an der Gerner Brücke einen Brutplatz bezogen zu haben. Er wurde sogar geschützt durch einen Zaun aus grünem Kunststoff plus handschriftliche Schilder mit dem Appell, das Nest nicht zu verunreinigen und die Tiere in Ruhe zu lassen. Das hat aber wohl nicht überzeugt. Mittlerweile brütet das Paar nahe der Ludwig-Ferdinand-Brücke.

Das alte Nest - möglicherweise menschengemacht - haben die Tiere verlassen. © Ursula Löschau

Viele Passanten und die Bayerische Schlösserverwaltung verfolgen das Geschehen seit geraumer Zeit. Jochen Holdmann von der Schlösserverwaltung teilte kürzlich auf Hallo-Anfrage mit, dass Mitarbeiter das Nest an der Gerner Brücke im Auge behielten. „Um einen möglichen Bruterfolg nicht zu gefährden, wird die Umzäunung vorsichtshalber nicht entfernt“, sagte er. Gleichzeitig bat er aber darum, künftig auf private Aktionen dieser Art zu verzichten.



Mittlerweile hegen Beobachter den Verdacht, dass das Nest an der Gerner Brücke teils von Menschenhand sein könnte. So oder so: Im selbstgebauten neuen „Heim“ mit Schlossblick kümmern sich die Schwäne jetzt um ein stolzes Gelege.

