Wegen Angriffskrieg auf die Ukraine ‒ Münchens OB Reiter droht Philharmoniker-Dirigent Gergiev mit Entlassung

Von: Jonas Hönle

Teilen

Münchens OB Reiter droht dem Dirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, mit Entlassung, sollte er sich nicht vom Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine distanzieren. (Symbolbild) © Peter Kneffel/dpa

Klare Ansage von OB Reiter: Valery Gergiev, der Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker, soll sich vom brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine distanzieren.

Oberbürgermeister Dieter Reiter hat den Dirigent der Münchner Philharmoniker, Valery Gergiev, aufgefordert, sich von der russischen Invasion der Ukraine zu distanzieren. Ansonsten drohe ihm die Entlassung.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Wegen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine - Münchens OB Reiter droht Philharmoniker-Dirigent Gergiev mit Entlassung

OB Reiter habe Gergiev klargemacht, dass er sich eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen Münchens Partnerstadt Kiew führt, distanzieren soll. Sollte sich Gergiev bis Montag nicht klar positioniert haben, könne er nicht länger Chefdirigent der Münchner Philharmoniker bleiben.

Gemeinsam mit den Orchestervertretern der Münchner Philharmoniker erwarte ich von Ihnen als Chefdirigent des Orchesters jetzt ein deutliches Zeichen der Distanzierung von den völkerrechtswidrigen Angriffen gegen die Ukraine, und damit ein klares Signal an die Stadtspitze, die Öffentlichkeit, die Musikerinnen und Musiker der Münchner Philharmoniker und ihr Publikum bis Montag, 28. Februar. Anderenfalls werden wir das Vertragsverhältnis als Chefdirigent beenden müssen.

Der 68 Jahre alte Gergijew ist seit 2015 Chefdirigent der Münchner Philharmoniker, eines städtischen Orchesters. Die Freundschaft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin bringt ihn immer wieder in die Kritik. Im Jahr 2014 unterschrieb er einen Künstler-Appell zur Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland und bekannte sich damit offiziell zur Politik Putins.

Die russische Armee ist bei ihrem Angriffskrieg auf die Ukraine bereits bis in die Hauptstadt Kiew vorgedrungen. Das ukrainische Verteidigungsministerium berichtete am Freitag von russischen „Saboteuren“ im nördlichen Stadtbezirk Obolon. Außenminister Dmytro Kuleba sprach von „schrecklichen russischen Raketenangriffen“ auf die Stadt mit knapp drei Millionen Einwohnern. Seit Beginn des Angriffs am Donnerstagmorgen wurden auf ukrainischer Seite nach offiziellen Angaben mehr als 130 Soldaten getötet. Aus Russland gab es zu Opfern zunächst keine Angaben.

Münchens OB Reiter hatte bereits zivile und humanitäre Unterstützung für die Partnerstadt Kiew angekündigt. München hat ein Spendenkonto für die Menschen, die in der Ukraine und Kiew von Krieg betroffen sind, eingerichtet und prüft die Aufnahme von Geflüchteten.

Lesen Sie auch Münchner OB Reiter droht Putin-Freund Gergijew mit Rauswurf Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) droht dem Chefdirigenten der Münchner Philharmoniker und Putin-Freund Waleri Gergijew mit Rauswurf. „Ich habe gegenüber Waleri Gergijew meine Haltung klargemacht und ihn aufgefordert, sich ebenfalls eindeutig und unmissverständlich von dem brutalen Angriffskrieg zu distanzieren, den Putin gegen die Ukraine und nun insbesondere auch gegen unsere Partnerstadt Kiew führt“, sagte Reiter laut Mitteilung vom Freitag in München. Münchner OB Reiter droht Putin-Freund Gergijew mit Rauswurf Ukraine-Krieg: Münchens OB Dieter Reiter bietet Partnerstadt Kiew Hilfe an München hat eine besonders enge Bindung an die Ukraine - deren Hauptstadt Kiew ist die Partnerstadt der bayerischen Landeshauptstadt. Dementsprechend bestürzt äußerte sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter zum Angriff Russlands auf das Land. Ukraine-Krieg: Münchens OB Dieter Reiter bietet Partnerstadt Kiew Hilfe an

Quelle: www.hallo-muenchen.de