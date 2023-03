Housing First - Wie bringt man Münchner Obdachlose von der Straße? Positiv-Beispiele aus Berlin & Nürnberg

Von: Gabriele Winter

In St. Bonifaz um Frater Emmanuel Rotter (Mitte) diskutieren Soziale Fachstellen über Maßnahmen gegen Wohnungslosigkeit. © Gabriele Winter

„Housing First“ ist ein Projekt, das Obdachlose von der Straße holen und ihnen ein Dach über dem Kopf geben soll. In Nürnberg und Berlin funktioniert es bereits. Kann es auch in München bestehen?

München ‒ „Morgen gehe ich mich besuchen – hoffentlich bin ich zu Hause.“ Mit diesem Vers von Karl Valentin leitet Frater Emmanuel Rotter aus der Abtei St. Bonifaz die Veranstaltung zum Thema „Housing First“ ein. In der Benediktinerabtei werden Obdachlose mit Kleidung und Nahrung versorgt, sie können sich dorthin Post senden lassen und bekommen medizinische Hilfe. Doch ein Zuhause kann sie nicht bieten.

„Kein Job – keine Wohnung, keine Wohnung – kein Job. Da beißt sich die Katze in den Schwanz“, weiß Dirk Schuchardt. Der 55-Jährige hat schon drei Mal für mehrere Jahre auf der Straße gelebt. Zum ersten Mal mit 19, bis er einen Job als Türsteher auf der Hamburger Reeperbahn fand und sein Chef ihm ein Zimmer anbot. Nach zwei gescheiterten Ehen wurde er wieder obdachlos und fuhr mit dem Rad quer durch Europa. Inzwischen ist er froh, als festangestellter Biss-Verkäufer ein geregeltes Leben in einer Münchner Wohnung mit Frau und Kindern zu führen. Probleme hatte er bisher vor allem mit Jugendlichen, die ihn als Opfer sahen.



Dirk Schuchardt ist froh, inzwischen eine Wohnung zu haben. © Gabriele Winter

„Housing First“ hilft Obdachlosen: Nürnberg als Beispiel

Dabei sei es für obdachlose Frauen „noch viel gefährlicher“, berichtet Esther Köb vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) bei der Konferenz in St. Bonifaz. Deshalb hat der SkF in Berlin „Housing First“ speziell für Frauen gegründet. Erste Kooperationen mit Vermietern haben bisher 60 Frauen eine eigene Wohnung beschert.



Die Miete wird in der Regel vom Jobcenter übernommen, die Leute müssen keine Auflagen oder Sanktionen befürchten. Dafür kümmern sich Sozialarbeiter wie Max Hopperdietzel aus Nürnberg um die Bewohner und können Hausbesitzern die Begleichung der Miete garantieren sowie den Stress mit Vermietungen abnehmen.



Was die Übertragbarkeit des Modells auf München angeht, sieht Hopperdietzel Grenzen: „Wir sind hier nicht in Wien, wo man über Jahrzehnte einen Bestand an Sozialwohnungen aufgebaut hat. Ohne Wohnungsbau wird es nicht gehen.“ Doch ein erster Schritt sei sicher, Sammelunterkünfte in Einzelapartments umzuwandeln. Stadträtin Sofie Langmeier (Grüne) pflichtet ihm bei und nimmt die Ideen aus der Konferenz mit in den Münchner Stadtrat.

„Housing First“ – mehr als ein Bett Hinter dem Begriff verbirgt sich die Idee, Wohnungslosen, anstatt sie in Notunterkünften unterzubringen, „richtige“ Wohnungen zur Verfügung zu stellen – ohne das an Bedingungen wie Alkoholabstinenz zu knüpfen. Dafür müssen Jobcenter mit den Housing-Vereinen zusammenarbeiten. In Finnland hat sich dadurch die Obdachlosigkeit in den vergangenen 15 Jahren halbiert und viele haben in ein geregeltes Leben zurückgefunden.

