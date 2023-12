Obdachloser Mann unter Brücke am Englischen Garten in München verbrannt ‒ Polizei schnappt Verdächtigen

Von: Sebastian Fuchs

In München ist ein unbekannter Mann verbrannt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. (Symbolbild) © Matthias Balk/dpa

Ein Obdachloser verbrannte in München unter einer Brücke im Englischen Garten. Die Obduktion der Leiche ergab Hinweise auf einen gewaltsamen Tod.

Update: 15. Dezember

Obdachloser unter Brücke am Englischen Garten verbrannt - Polizei München nimmt Verdächtigen fest

München – Nachdem ein obdachloser Mann unter einer Brücke am Englischen Garten verbrannt war, haben die Untersuchungen der Leiche Hinweise auf einen gewaltsamen Tod ergeben. Die Münchner Polizei hat die Ermittlungsgruppe “Isarring“ gegründet und nun einen Verdächtigen festgenommen.

Weitere Details sollten bei einer Pressekonferenz um 12.00 Uhr bekannt gegeben werden, wie das Polizeipräsidium München am Freitag mitteilte.

---------------------------------------------------

Update: 29. November

Obdachloser verbrennt unter Brücke am Englischen Garten in München - Polizei klärt Identität

München / Schwabing – Nachdem ein obdachloser Mann unter einer Brücke am Englischen Garten verbrannte, hat die Polizei nun seine Identität feststellen können.

Bei dem Opfer handelt es sich den Ermittlungen nach um einen 78-jährigen Deutschen, der im Landkreis München geboren wurde und zuletzt keinen festen Wohnsitz hatte.

Tod durch Fremdeinwirkung - Polizei München gründet Ermittlungsgruppe “Isarring“

Passanten meldeten am 23. November, kurz vor 22 Uhr, eine brennende Person unter der Kleinhesseloher Brücke am Isarring und versuchten ihn zu löschen. Jegliche Hilfe kam jedoch zu spät und der Notarzt konnten nur noch den Tod feststellen.

Die rechtsmedizinischen Untersuchung ergab, dass der Mann aufgrund einer Fremdeinwirkung starb.

Das Münchner Kommissariat 11 führ die weiteren Ermittlungen und hat zwischenzeitliche die Ermittlungsgruppe “Isarring“ gegründet.

Polizei sucht Zeugen Wer hat zum genannten Zeitpunkt oder auch schon möglicherweise davor irgendwelche Wahrnehmungen gemacht, die mit dem Vorfall zusammenhängen können? Personen die hierzu sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089/2910-0 oder auch mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

--------------------------------------------------------

Obdachloser Mann verbrennt unter Brücke am Englischen Garten in München ‒ Polizei ermittelt weiter zu Identität

Update: 27. November

Obdachloser Mann unter Brücke im Englischen Garten verbrannt: Identität weiter unklar - Polizei München ermittelt

München ‒ Nachdem ein Obdachloser vor vier Tagen unter einer Brücke in München gewaltsam zu Tode kam, ist die Identität des Mannes weiterhin unklar. Es gebe keine neuen Informationen zu dem Fall, sagte eine Polizeisprecherin laut dpa am Montag. Auch der oder die Täter waren demnach weiter unbekannt.

Passanten hatten den brennenden Mann am Donnerstagabend unter der Kleinhesseloher Brücke am Englischen Garten entdeckt. Mehrere Zeugen hätten laut Angaben der Polizei vom Freitag versucht, den Mann zu löschen.

Ein Notarzt habe aber nur noch den Tod des Mannes feststellen können. Untersuchungen der Leiche ergaben, dass der Mann, der vermutlich aus dem Obdachlosenmilieu stammen soll, durch „Fremdeinwirkung“ gestorben sei, hieß es. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und suchte nach Zeugen.

------------------------------------------

Obduktion zeigt: Unbekannter wurde getötet! Mann verbrennt unter Brücke in München

Update: 14:20 Uhr

München ‒ Der am Donnerstagabend brennend unter einer Brücke in München entdeckte Obdachloser ist getötet worden. Bei der Obduktion der Leiche des Manns sei festgestellt worden, dass dieser durch Fremdeinwirkung gestorben sei, teilte die Polizei am Freitag mit.

Zur Art der Fremdeinwirkung wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen.

Passanten hatten zunächst noch versucht, den brennenden Mann zu löschen. Jede Hilfe sei jedoch zu spät gekommen, erklärte die Polizei. Ein Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.

-------------------------

Erstmeldung: 12:15 Uhr

Hilfe kommt zu spät: Unbekannter verbrennt unter Brücke in München ‒ Polizei sucht Zeugen

Die Münchner Polizei wurde am Donnerstagabend gegen 22 Uhr per Notruf darüber informiert, dass eine Person beim Isarring unterhalb der Kleinhesseloher Brücke brennen würde.

Unbekannte Person verbrennt in München ‒ Tötungsdelikt „nicht ausgeschlossen“

Passanten hatten das Feuer bemerkt und noch versucht, den Unbekannten zu löschen. Laut Bericht der Polizei kam aber jegliche Hilfe zu spät. Der ebenfalls verständigte Notarzt konnte nach dem Eintreffen nur noch den Tod der Person feststellen.

Wie ein Polizei-Sprecher der Deutschen Presseagentur (dpa) am Freitag mitteilte, werde ein Tötungsdelikt zunächst nicht ausgeschlossen: „Es gibt verschiedene mögliche Szenarien, warum die Person in Brand geraten ist“, hieß es von der Polizei ‒ und da könne man „ein Tötungsdelikt nicht ausschließen“.

Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen handle es sich bei der bisher unbekannten toten Person um einen Mann. Er sei möglicherweise dem Obdachlosenmilieu zugehörig.

Unbekannte Person verbrennt in München ‒ Polizei sucht Zeugen

In Bezug auf die Geschehnisse vor Ort gäbe es laut Polizei aktuell noch keine weiteren Informationen. Die Ermittlungen laufen.

Die Polizei sperrte den Bereich weiträumig ab, was zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen führte.

