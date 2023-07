Baum droht auf vielbefahrene Münchner Straße zu stürzen ‒ Feuerwehr muss Straße stundenlang sperren

Von: Kevin Wenger

Die Feuerwehr musste einen Baum Stück für Stück abtragen, der auf die Effnerstraße zu fallen drohte. Die Straße wurde für drei Stunden gesperrt. © Berufsfeuerwehr München

Auch nach dem Unwetter hatte die Feuerwehr viel Arbeit: Ein Baum drohte auf die Effnerstraße zu fallen. Die Straße wurde stundenlang gesperrt...

München / Oberföhring ‒ Die Münchner Feuerwehr war in den letzten Tagen wegen der starken Unwetter häufig im Münchner Stadtgebiet im Einsatz - und musste sich nun um einen Baum kümmern, der aufgrund der Stürme auf die Straße zu fallen drohte.

Am Donnerstagmorgen begannen Einsatzkräfte die 20 Meter hohe Buche Stück für Stück abzutragen. Wegen des Sturmes riss die Astgabel der Pflanze auf etwa drei Metern Höhe auf und destabilisierte so die Äste des Baumes. Diese drohten in der Folge auf die Effnerstraße zu fallen.

Baum droht auf Straße zu fallen: Feuerwehr sperrt Verkehrswege für drei Stunden

Die Fahrspur der Effnerstraße in Richtung stadtauswärts wurde von der Feuerwehr für die notwendigen Arbeiten komplett gesperrt. Mit der Motorsäge konnten die Arbeiter den Baum Stück für Stück kontrolliert abtragen. So wurde eine ernsthafte Gefährdung des Straßenverkehrs abgewendet.

Nach knapp drei Stunden konnte die Feuerwehr den Einsatz beenden. Das morsche Geäst wurde auf einer Grünfläche abgelegt, wo sie der Besitzer des Baumes beseitigen kann.

Wegen der kompletten Sperrung der Effnerstraße in Richtung Norden kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen am Donnerstagmorgen.

