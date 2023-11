Petition für Bürgerpark-Erhalt – Stadt prüft die Zukunftsfähigkeit des Kleinods – Vereine wollen sich aktiv mit einbringen

Von: Katrin Hildebrand

Lieselotte Bothe und Roland Krack wollen, dass das Kleinod Bürgerpark Oberföhring erhalten bleibt. „Auch wir schaffen Kultur“, sagt Bothe. © Katrin Hildebrand

Im Bürgerpark Oberföhring geht die Angst herum, dass die Anlage nicht so erhalten bleibt. Nun wurde sogar eine Petition gestartet. Wie die Stadt reagiert:

Oberföhring ‒ Die Verträge laufen 2025 aus. Eine Machbarkeitsstudie kommt. Sie soll für die Stadtverwaltung Klarheit bringen: Was im Bürgerpark Oberföhring kann erhalten werden, was nicht? Rentiert es sich überhaupt, diesen zu sanieren?

Um die Referate von der Einzigartigkeit und der Notwendigkeit des Kleinods zu überzeugen, gibt es nun eine Petition. Online hat diese knapp 5500 Unterschriften. Zusätzlich liegen auch Listen zum Unterzeichnen aus. So etwa beim Verein Nordostkultur, der im Park seinen Sitz hat. Der Vereinsvorsitzende Roland Krack erklärt gegenüber Hallo den Sinn der Petition: „Wir wollen nicht hinaussaniert werden.“

Grundsätzliches Einverständnis

Das ist eigentlich auch nicht angedacht. In einer Beschlussvorlage, die das Kulturreferat im Sommer dem Stadtrat vorlegte, heißt es: Es bestehe grundsätzlich Einverständnis, die vorhandene gewachsene Struktur zu bewahren und weiterzuführen. Lieselotte Bothe, Betreiberin der Kasperlbühne im ehemaligen Pförtnerhaus des Parks und Vertreterin der Interessengemeinschaft Bürgerpark Oberföhring, gibt allerdings zu bedenken: „Die Häuser kann man nicht so einfach erhalten.“ Die Bausubstanz sei in die Jahre gekommen, Technik und Kanalisation ebenso.

Dennoch soll das Flair weiter bestehen, Denkmalschutz aber verhindert werden. Denn unter dessen strengen Auflagen sei ein buntes Weiterwirken der schwierig. Es müsse alles mit Fingerspitzengefühl geschehen. Bothe meint: „Hier müssen wir die Bedürfnisse der Vereine mit den rechtlichen Belangen zusammenführen.“ Einfach werde das aber nicht, wenn die Stadtbürokratie vor Ort walte. „Wir haben hier eine Struktur, die anarchisch ist.“

Gerade darin liegt laut Bothe auch eine Stärke. So nah beieinander treffen sich Künstler, Dudelsackpfeifer, Punkrocker, Faschings- oder Schützengesellschaft sonst selten. „Wir sind nicht der Gasteig“, sagt Bothe. „Aber auch wir schaffen Kultur.“

Warten auf Ergebnisse

Ihr Mitstreiter Krack hat eine Idee für die Machbarkeitsstudie: „Wir müssen uns da in die Befragungen aktiv mit einbringen.“ Zu klären sei auch, wer anfallende Reparaturen an den Gebäuden übernehme. Bisher habe es da unterschiedlichste Varianten gegeben – vom BA-Zuschuss bis zur Eigeninitiative. Denkmalschutz lehnt auch er ab. „Sonst kann man nichts umbauen.“ Jedoch könnte eine Baracke im Originalzustand erhalten bleiben und dem einstigen Krankenhaus gewidmet werden. Eine Zukunft ohne Bürgerpark wollen sich beide nicht ausmalen. „Ohne ihn ist hier kein Leben. Alles würde mit Villen zugepflastert“, mahnt Krack.

Wie Hallo vom Kommunalreferat erfuhr, führt das Baureferat derzeit die ersten Bestands-Untersuchungen durch. Erst danach beginne die Machbarkeitsstudie. Laut Sprecherin Maren Kowitz könne erst durch deren Ergebnisse eruiert werden, „ob und in welcher Form ein Erhalt und eine Sanierung der Baracken bautechnisch, nachhaltig und wirtschaftlich möglich ist“.

Geschichte der Anlagen Entstanden ist der Bürgerpark 1984. Seine Geschichte beginnt allerdings um das Jahr 1900. Nacheinander befanden sich dort eine Ziegelei, ein Luftwaffenlazarett der Wehrmacht und nach dem Krieg das Städtische Krankenhaus Oberföhring. Letzteres wurde geschlossen, als 1983 das Klinikum Bogenhausen eröffnet wurde. Anschließend sollte der Grund an die Schörghuber-Gruppe verkauft werden. Doch wehrten sich die Bürger – sie bräuchten den Platz für Vereine, weil es für diese vor Ort zu wenig Raum gebe. Zwei Häuser wurden daraufhin quasi besetzt. Eine Petition für den Erhalt des Parks läuft. © Katrin Hildebrand SPD-Oberbürgermeister Georg Kronawitter ließ es geschehen. Schließlich erlaubte er die Nutzung verschiedener Baracken durch ortsansässige Initiativen. Auch einzelne Bunker wurden in Betrieb genommen. Damals galt: Das sollte so lange möglich sein, bis über eine Nachnutzung des Grundstücks entschieden sei. Baracken und Bunker aber werden bis heute bespielt.

