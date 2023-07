Zukunft des Oberföhringer Bürgerparks: Noch keine feste Entscheidung

Vereine, Kunst & Kultur in Gefahr? Wie geht es weiter mit dem Bürgerpark Oberföhring?

Von: Katrin Hildebrand

Der Bürgerpark mit seinen Baracken ist reich an Grün und Alternativkultur. © Katrin Hildebrand

Wie steht es um die Zukunft des Oberföhringer Bürgerparks? Der Park, der besonders durch sein Grün und seine Kultur besticht, steht auf der Kippe. Was jetzt schon feststeht...

Oberföhring ‒ Die Genehmigung läuft 2025 aus. Von da an dürften die Baracken im Bürgerpark Oberföhring, einst ein Wehrmachts-Lazarett, dann ein Krankenhaus, eigentlich nicht mehr genutzt werden – weder von Künstlern noch von Vereinen. Um das zu verhindern, haben SPD/Volt und Die Grünen/Rosa Liste schon im vergangenen Jahr einen Stadtratsantrag gestellt und sich für den Erhalt des Bürgerparks eingesetzt. Nun liegt eine Beschlussvorlage des Kulturreferats für die Zukunft des Geländes vor. Der BA Bogenhausen wird am Dienstag, 1. August, über seine Stellungnahme dazu diskutieren.

„Wir haben alles, von Dudelsackspielern bis zum Puppentheater. Das Areal ist so einzigartig, dass man die Idee anderswo glatt nachahmen sollte“, sagt Karin Vetterle (SPD). Sie ist nicht nur BA-Mitglied, sondern auch Vorsitzende der Vereinsgemeinschaft 29, deren Mitglieder den Bürgerpark prägen – neben den Künstlern vor Ort. „Wir wollen einen runden Tisch zum Thema“, sagt Vetterle. Mit Vertretern von Stadtrat, BA, Verwaltung, Künstlern und Interessengemeinschaften.

Zukunft des Oberföhringer Bürgerparks: Schrittweise Sanierung als Option?

Eine „gmahde Wiesn“ sei die Zukunft des Kleinods zwar nicht, doch unter anderem wegen des „großartigen Baumbestands“ sehe es nicht so schlecht aus, findet sie. Vetterle will, dass Baracken erhalten werden. Während ihrer Sanierung könnten Interimsbauten die Vereine beherbergen. „Manche muss man vielleicht erneuern, und den Bebauungsplan der Fläche wahrscheinlich ändern.“



Durch seine einzigartigen Häuschen ist der Bürgerpark Oberföhring ein einziges großes Kunstwerk. © Katrin Hildebrand

Der BA-Vorsitzende Florian Ring (CSU) sieht in der Umgestaltung des Viktualienmarkts ein Vorbild. „Auch dort hat man entschieden, peu à peu zu sanieren und eine Vielfalt zu erhalten“, sagt er auf Hallo-Anfrage. Für ihn dürfe vor Ort auch Neues entstehen. So könnte das Jugendzentrum, aktuell an der Muspillistraße gelegen, auf dem Gelände eine modernere Unterkunft finden. Doch meint er: „Der Park lebt vom Reiz des Gewachsenen.“ Angelika Pilz-Strasser, für die Grünen in BA und Stadtrat, will „möglichst viele Baracken“ sowie Charme und Funktion des Parks bewahren.

Zukunft des Oberföhringer Bürgerparks: Noch keine feste Entscheidung

Den Erhalt und eine „dauerhafte Perspektive“ für sich sowie alle Initiativen und Vereine wünscht sich auch das Team vom „Kafe Kult“. Das Haus ist weit über München hinaus für seine Konzerte und seine Wurzeln in der Punk-Kultur bekannt. „Die Bedeutung, die dieser Ort für uns und eine weltweit vernetzte Subkultur und unkommerzielle Kunst hat, kann nicht genug betont werden.“

Die Verwaltung will sich nicht in die Karten blicken lassen. Dass Kulturreferat gab die Beschlussvorlage auf Hallo-Anfrage noch nicht heraus: Sie befinde sich noch im Zustand eines Arbeitspapiers.

