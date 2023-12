Obwohl der BA dagegenprotestiert hat: Stadt wirft Mieter nach 30 Jahren aus Bunker – steht etwa eine „Flurbereinigung“ bevor?

Von: Katrin Hildebrand

Die Treppe zum Bunker lässt sich noch betreten, der Bunker selbst nicht. © Katrin Hildebrand

Der „Bunker 5“ im Oberföhringer Bürgerpark ist nun geschlossen. Die Stadt entschied, dass die Anlage nicht mehr betretbar ist - dadurch stehen Musiker ohne Raum da.

Oberföhring – Das Kommunalreferat hat alles abgesperrt. Der „Bunker 5“ im Bürgerpark Oberföhring und eine dazugehörige Hütte können nicht mehr betreten werden. Für die bisherigen Nutzer eine Katastrophe. Viele stehen nun ohne Band-­Übungsraum da.

„30 Jahre lang haben wir ihn genutzt“, erklärt der Gitarrist Rolf Colvin (Name geändert) gegenüber Hallo. Am Montag, 4. Dezember, wurde der Bunker durch den Gerichtsvollzieher versiegelt. Vorausgegangen waren die Kündigung durch die Stadt sowie ein Rechtsstreit, den die Musiker verloren haben. Der Gitarrist sagt: „Wir und viele andere Nutzer des Bürgerparks können nicht nachvollziehen, warum das Mietverhältnis vom Kommunalreferat gekündigt wurde, obwohl es ja mit dem Park nach 2025 weiter gehen soll.“

Rückhalt für Bands

Die Bürgerversammlung Bogenhausen sprach sich jüngst gegen die Kündigung durch die Stadt aus. Auch der BA kritisiert die Entscheidung des Kommunalreferats. Geschlossen hat sich das Gremium für eine Weiternutzung der Anlage durch die Bands eingesetzt. Die für die Kündigung genannten Gründe, Brandschutzmängel und „Beanstandungen“ durch die Polizei, seien entweder längst behoben oder nicht nachvollziehbar

Auch die Hütte oberhalb der Anlage wurde von den Musikern genutzt. © Katrin Hildebrand

Die Rückendeckung der Musiker durch den BA hat die Stadt nicht interessiert. „Ich habe den Eindruck, das Kommunalreferat will eine Flurbereinigung machen“, sagte Marko Poggenpohl (SPD), Vorsitzender des Unterausschusses (UA) Kultur, Soziales, Vereine, bei der jüngsten UA-Sitzung. Der BA habe nun nur noch eine Option, nämlich Druck aufzubauen.

Vorwürfe ausgeräumt

Den Bunkernutzern wurde eine illegale Technoparty während der Corona-Zeit vorgeworfen. Das aber konnten Viertelpolitiker durch Gespräche mit der Polizei widerlegen. „Das geschah in einem anderen Bunker, der aufgebrochen wurde“, sagte Poggenpohl. Die Musiker hatten nichts damit zu tun.

Gitarrist Colvin ist ratlos. Er hat einen Brief an OB Dieter Reiter (SPD) geschrieben: „Der ist ja auch Musiker.“ Reiter hat ihn wohl ans Kommunalreferat weitergeleitet. Geändert hat das bisher nichts. Colvin berichtet, dass die Erschließung des Proberaums vor 30 Jahren kostspielig und in Eigenarbeit durch die Nutzer vorgenommen worden sei. „Wir hatten im Bunker sogar fest installiertes Equipment wie ein Drumset, Gesangsanlage, Keyboard und mehrere Verstärker.“

Verwaltung schweigt

Auch eine Lüftung und einen Raumentfeuchter hatten sie eingebaut, ihre Licht- und Tonanlagen oft kostenfrei zur Verfügung gestellt und junge Bands unterstützt. Sogar eine Katze sei vor acht Jahren eingezogen. Sie habe nun zum Glück einen neuen Platz gefunden – bei einem der Musiker zuhause.

Auch von den Bunker Boys wurde die Anlage genutzt, die zum 30. Geburtstag des Proberaums auftraten. © privat

Das Kommunalreferat geht in seiner Antwort auf eine Hallo-Anfrage nicht auf die Kündigungsgründe ein. „Angesichts des Zustands des Bunkers nach Rückgabe wird derzeit die Art der künftigen Nutzung festgelegt“, heißt es. Unter den Musikern kursieren bereits Gerüchte, etwa dass die Anlage für Übungen der Polizei und Feuerwehr zur Verfügung gestellt werden solle. Das Kommunalreferat bezog dazu keine konkrete Stellung.

