Am Prinz-Eugen-Park gibt es ein neues Kinderhaus für junge Menschen mit und ohne Behinderung

Kinder und Erzieherinnen sind glücklich mit der neuen Ausstattung. © bcb

Am Prinz-Eugen-Park gibt es ein neues Kinderhaus von der Pfennigparade, mit allerlei Spiel- und Entspannungsmöglichkeiten für die Kinder. Hallo hat sich umgesehen:

Oberföhring ‒ Sowas gab es hier noch nie: Das neue Kinderhaus an der Ruth-Drexel-Straße vereint Kindergarten und Heilpäda­gogische Tagesstätte unter einem Dach. Seit September 2022 ist die Einrichtung der Stiftung Pfennigparade zwar schon in Betrieb, aber erst jetzt wurde sie offiziell eröffnet. Hallo hat sich dort umgesehen.

Hier dreht sich alles um Kinder, ihre Bewegung, die Begegnung und Bildung der Kleinen. Das Inklusions-Konzept setzt die Grundmaßstäbe der konduktiven Pädagogik, das Grundprinzip der Pfennigparade, um. Neben einer regulären Kindertagesstätte mit 124 Plätzen gibt es dort eine Heilpädagogische Tagestätte für 16 Betroffene.



Der neue Spielplatz des Kinderhauses. © bcb

Neues Kinderhaus am Prinz-Eugen-Park: Spezielle Bedürfnisse berücksichtigt

Bei den Räumlichkeiten wurde besonders auf die speziellen Bedürfnisse der jungen Klientel geachtet. Neben einer nutzbaren Dachterrasse und einem Turnraum gibt es einen therapeutischen „Snoezelen Raum“, in dem die Kleinen in einem Hängesessel und bei gedämmtem Licht entspannen und Sinneserfahrungen machen können.

Der Snoezelen-Raum gefällt Kindern und Betreuern. © bcb

Dazu gibt es im Haus ein kindgerechtes Forschungslabor sowie eine Werkstatt mit Werkbänken. Der Komplex besteht aus zwei Trakten, die Integration und Interaktion aller Aktivitäten ermöglichen. Lisa Gattermann freut sich über das achte Haus der Pfenningparade in München, sie ist selbst ein positives Beispiel für integrative Erziehung. Die 27-jährige Rollstuhlfahrerin hat Zerebralparese.

Neues Kinderhaus am Prinz-Eugen-Park: Gute Möglichkeit zur Entwicklung

Bereits im Alter von zwei Jahren besuchte sie eine Kleinkindgruppe der Pfennigparade, im Anschluss die dortige Schule. Mittlerweile arbeitet Gattermann an der Pforte im Haupthaus an der Barlachstraße und lebt selbständig im Betreuten Wohnen. „Dass ich hier so viele Leute gefunden habe, die mich über die Jahre hinweg begleitet haben, freut mich“, wie auch die neue Einrichtung im Prinz-Eugen-Park. Denn durch diese könnten sich viele Kinder so gut entwickeln, wie sie selbst.



Die Pfenningparade setzt sich seit den fünfziger Jahren für Menschen mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen ein. In ihren Kindertagestätten und Schulen treffen junge Menschen mit und ohne Beeinträchtigung aufeinander, lernen im Sinne der Inklusion gemeinsam, unterstützen sich im Alltag gegenseitig.

Das ist Zerebralparese Zerebralparese ist eine Schädigung des Gehirns und besteht oft von Geburt an. Sie geht mit Bewegungsstörungen und Muskelsteife einher. Wie Lisa Gattermann können viele Betroffene eigenständig leben. Symptome können mit Physio-, Ergo- und Sprachtherapie, Medikamenten oder operativ behandelt werden.

bcb

