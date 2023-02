Das Zugspitzplätzchen soll neue Bäume erhalten: Geplant ist auch eine Eiche – Anwohner warnen aber eindringlich davor

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Julia Schnell, Monika Schöps und Johann Thaller wollen eine Eichenpflanzung am Zugspitzplätzchen verhindern. © Katrin Hildebrand

Das Zugspitzplätzchen soll bepflanzt werden, jedoch nicht mit Eichen. Dazu wurden Unterschriften gesammelt und dem BA vorgelegt. Der Grund dafür:

Obergiesing ‒ Über 250 Unterschriften sind zusammengekommen. Alle stammen von Nachbarn des Obergiesinger Zugspitzplätzchens. Sie sprechen sich gemeinsam mit dem dort ansässigen Arzt Johann Thaller gegen die Pflanzung einer Eiche aus: Diese könne den Eichenprozessionsspinner und seine giftigen Raupen anlocken. Der BA Obergiesing-Fasangarten und die Stadt wiederum haben in den vergangenen Monaten insbesondere mit der Unterart Zerr-Eiche geliebäugelt. Unter anderem, weil sie mit ihrer Krone für viel Schatten und Verdunstungskälte sorgt. Ein Plus in Zeiten des Klimawandels.

Das Zugspitzplätzchen ist erst seit Kurzem verkehrsberuhigt. Bald soll es mit neuen Bänken ausgestattet werden – und mehr Grün. Bisher steht dort nur ein Ahorn. Laut Stadt und BA soll er drei neue Kollegen bekommen, darunter eben eine Eiche mit breiter Krone. Der Internist Thaller, der gegenüber seine Praxis hat, und Nachbarin Julia Schnell schlagen dagegen drei Scharlachkirschen vor. „Diese sind eine echte Bienenweide und bieten eine schöne Herbstfärbung“, erklärt der Arzt.



Bepflanzung am Zugspitzplätzchen: Angst vor Ungezieferbefall

Warum sie keine Eiche wollen? Schnell und Schaller fürchten, dass der Eichenprozessionsspinner den Baum befallen könnte. Dessen Raupen sind mit giftigen Brennhaaren ausgestattet. Wer damit in Berührung kommt, kann heftige Hautreaktionen entwickeln, die bis zu zwei Wochen anhalten. „Die Raupenhaare überleben bis zu einem Jahr“, erklärte Thaller nun in einem Krisengespräch mit dem Unterausschuss (UA) Umwelt und Gesundheit. Eine freistehende Eiche am Zugspitzplätzchen sei besonders kritisch.

„Dort werden sich viele Leute aufhalten. Außerdem liegt er nah an einer Grundschule, einer Kita, einem Seniorenheim und ein Sportverein ist auch in der Nähe.“ Zwar habe der Prozessionsspinner München seines Wissens nach noch nicht erobert, doch das sei nur eine Frage der Zeit. „In Berlin gab es bereits eine Invasion. Die haben ganze Parkabschnitte gesperrt.“



Tatsächlich waren in der Hauptstadt 2021 über 1800 Bäume betroffen. 2022 allerdings gingen die Zahlen wieder leicht zurück. Das geht aus einer Statistik des Pflanzenschutzamtes Berlin hervor. In München sieht die Lage noch anders aus. Florian Hacker vom Münchner Baureferat, Abteilung Gartenbau, berichtete gegenüber dem UA, dass ihm an Bäumen, die sich im Zuständigkeitsbereich der Stadtverwaltung befinden, kein Befall bekannt sei.

Bepflanzung am Zugspitzplätzchen: UA spricht Empfehlung für BA aus

„Aber wir können das für die Zukunft nicht ausschließen.“ Falls es zu einem Befall komme, müssten die Raupennester an betroffenen Bäumen durch Profis abgesaugt werden. „Damit wäre die Lage erst mal geklärt.“ Doch könne der Baum natürlich erneut heimgesucht werden, räumte Hacker ein.



Wie Hallo auf Nachfrage erfuhr, hat der Unterausschuss Umwelt und Gesundheit mittlerweile eine Empfehlung für einen BA-Beschluss erarbeitet. Mit fünf zu drei Stimmen sprach er sich nicht für die Eiche, sondern für eine Linde und zwei einheimische Blühbäume am Zugspitzplätzchen aus. Die endgültige Entscheidung des BA Obergiesing-Fasangarten stand bei Redaktionsschluss noch aus. Wie Hallo vom stellvertretenden BA-Vorsitzenden Alexander Schmitt-Geiger (SPD) erfuhr, könne es angesichts der knappen Entscheidung auch in der Vollversammlung am Dienstag, 14. Februar, eng werden.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.