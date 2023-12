Oben Rad- und Fußverkehr, darunter ein Auto-Kreisel: Warum die Stadt diese Idee verwirft, was Fans des Projekts dagegenhalten

Von: Katrin Hildebrand

Die Idee vom Kirchplatz mit unterirdischem Kreisverkehr am Giesinger Berg scheint somit chancenlos. © Grafik: Initiative Kirchplatz/karlundp/ML

Der Giesinger Kirchplatz steht vor dem Aus: die Stadt möchte das Viertel für den Radlverkehr aufwerten - und muss wohl daher dem Kirchplatz absagen...

Obergiesing – Das Viertel soll fahrradfreundlicher werden. Deshalb will das Mobilitätsreferat (MOR) unter anderem den Giesinger Berg, die Werinher-, Martin-Luther- und nördliche Tegernseer Landstraße aufwerten. Ulrike Tuchnitz vom MOR hat diese, wie zahlreiche andere artverwandte Projekte bei den von den BA 17 und 18 organisierten „Giesinger Gesprächen“ vorgestellt. Dem Projekt „Giesinger Kirchplatz“ erteilte sie aber eine Absage. Die Initiativgruppe, die sich seit Jahren dafür einsetzt, lässt sich davon allerdings wenig beirren.

Die Rad- und Fußwegbrücke soll kommen. © Garfik: Initiative Kirchplatz/karlundp/ML

Laut Tuchnitz würde allein die Machbarkeitsstudie einen sechsstelliger Betrag kosten. Der Bau eines Platzes zwischen Heilig-Kreuz- und Martin-Luther-Kirche samt darunter liegendem Tunnel und Auto-Kreisverkehr würde im dreistelligen Millionenbereich liegen. Dabei wäre der Tunnel nur einspurig möglich. „Das gäbe einen Riesenrückstau“, erklärte Tuchnitz.

Petition für die Stadt

Clemens Marschner von der Initiative „Kirchplatz“ bleibt dennoch optimistisch: „Es gibt große Fans unserer Idee in Rathaus und Verwaltung, übrigens nicht nur in der Opposition, sondern auch viele in der SPD und bei den Grünen“, erklärt er gegenüber Hallo. So hat die Gruppe mit einer Petition knapp 3000 Unterschriften für den Platz gesammelt, die sie der Stadt überreichen wollen.

Clemens Marschner © Katrin Hildebrand

Das MOR hingegen präferiert andere Projekte: die Fahrrad- und Fußgängerbrücke über den Giesinger Berg und einer weiteren Großmaßnahme gleich nebenan. Bereits im Sommer hat der Stadtrat beschlossen, dass die Kreuzung von Giesinger Berg, Martin-Luther-, Icho- und Silberhornstraße radentscheidskonform ausgebaut werden soll. „Aufgrund des Fortschritts der beiden Projekte“, heißt es in einem Schreiben des Mobilitätsreferenten Georg Dunkel, „ist es nicht empfehlenswert, sie in ihren Entwicklungen zu verlangsamen“.

Initiative kritisiert langsame Stadt München

Von solchen Aussagen lassen sich Clemens Marschner und die Kirchplatz-Initiative trotzdem nicht beirren. Gegenüber Hallo erklären sie: „Es kann beide Lösungen geben. Rein geometrisch lassen sich die Brücke und der Platz vereinen, denn die Brücke wird ja außen herum durch den Hang geführt.“ Die Initiative setze sich deshalb für beide Maßnahmen ein.

Bezüglich des aktuellen Schwerpunkts des MOR meint Marschner: „Das Referat hat die Aufgabe, möglichst viele Radwegkilometer pro Jahr zu bauen, und steht in diesem Kontext derzeit stark unter Druck.“ Kritik übt die Initiative aber an den langsamen Prozessen der Stadt München. „Seit den 1920er Jahren hat sich die Verwaltungsstruktur nichts mehr groß verändert. Die Stadt ist in dieser Zeit aber um das zweieinhalbfache gewachsen.“ Grundsätzlich geht Marschner davon aus, dass eines Tages Brücke und Kirchplatz gemeinsam möglich sein werden. „Es dauert halt nur etwas länger.“

