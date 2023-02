Platzsparende Bauweise, Lernhausprinzip: Asam-Gymnasium setzt nun Maßstäbe im Schulbau

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Vom „Turm“ blickt man auf die Hartplätze, die sich über den Turnhallen befinden. © S. Ullmann

Das Asam-Gymnasium wird erweitert und ist so gut wie fertig. Die Schule soll dabei Maßstäbe setzten beim platzsparenden Bauen und in der Architektur.

Obergiesing ‒ Früher hat es an vielem gefehlt. Es gab keine Aula und im Schulinneren keine Pausenfläche. Nun, nach der Umgestaltung, setzt das Asam-­Gymnasium Maßstäbe – vor allem in platzsparendem Bauen. Hallo hat das beinahe fertige neue Schulhaus besucht.

Gekämpft haben sie lang. Schon als Direktor Peter Heinz Rothmann 2007 die Leitung übernahm, war klar, dass die Schule mehr Platz brauchte und der Sechzigerjahre-­Bau generalsaniert werden musste. „Wir hatten stets mehr Schüler als Räume da waren“, erklärt er. Um das zu ändern, meldete sich die Gymnasiums-Leitung immer wieder bei der Stadt. Dadurch kam es im Altbau immerhin bereits zu einzelnen Sanierungen. In Sachen Erweiterung aber tat sich nichts. Erst ein Telefonat 2013 zwischen Rothmann und dem Stadtschulrat brachte Bewegung in die Sache.



Im Sommer 2017 bewilligte der Stadtrat endlich die Erweiterung. Auch die Schüler waren zuvor nach ihren Bedürfnissen befragt worden, viele ihrer Ideen wurden aufgegriffen. 2018 begannen die Arbeiten am Neubau. Währenddessen lief der Schulbetrieb im sanierten Altbau weiter.



Erweiterung des Asam-Gymnasiums: So wurde umgebaut

Platzsparende Bauweise, Lernhausprinzip: Asam-Gymnasium setzt nun Maßstäbe im Schulbau Fotostrecke ansehen

„Anfangs hieß es, das Grundstück sei zu klein für eine Erweiterung“, berichtet Rothmann. „Wir aber wussten: Man muss intelligent bauen. Ist nicht viel Platz, geht man in Höhe und Tiefe.“ So wurde der alte Lehrerparkplatz durch eine Tiefgarage ersetzt. An der Stelle wiederum, wo sich einst flache Turnhallen und ein Hartplatz befunden hatten, wuchs ein fünfstöckiger grüner „Turm“ empor.

Dort wird nun in den oberen Etagen nach dem Lernhausprinzip unterrichtet: Mehrere Klassen gruppieren sich um einen Mittelraum, den sie alle nutzen können. Je nach Bedarf können Zimmer nach außen geöffnet oder verändert werden. Auch Lehrer und Pädagogen einer Etage bilden ein Team, ebenso wie die Klassen einer Etage interagieren.



Unten im „Turm“ gibt es nun eine Mensa mit Lounge – zum Essen und für die Pausen. Darüber befindet sich die lang ersehnte Aula. „Die haben sie beim Erstbau 1964 vergessen“, sagt Rothmann. Auch hinter dem Lernhaus wurde Raum in die Höhe verlagert: Wo der Sportplatz lag, befindet sich nun eine Dreifachturnhalle, auf ihrem Dach wurden drei Hartplätze angelegt.



Etwa 500 Jugendliche werden im Neubau unterrichtet. Im Altbau sind es ähnlich viele. „Uns war es wichtig, vor dem Neubau den Altbau so zu ertüchtigen, dass wir keine Zwei-Klassen-Gesellschaft haben“, meint der Direktor. „Außerdem glaube ich, wir haben das Bauen auf engstem Raum vorbildlich gelöst.“

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.