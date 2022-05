30 Jahre Südbayerische Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Bewohnerin Heidi Soller mit dem Wohngruppenbetreuer Udo Sommerfeld. © Katrin Hildebrand

Die Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte in Obergiesing feiern Geburtstag - So ist die Einrichtung vor 30 Jahren entstanden...

Obergiesing - Heidi Soller gehört zu den Pionieren. Sie hat die allererste Münchner Wohngruppe dieser Art miterlebt – und damit die eigentliche Geburtsstunde der heutigen Siedlung in Obergiesing. Dort, am Roßtalerweg 2-4, liegen die Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte (SWW). Sie sind aus dieser ersten Wohngruppe entstanden. Bis zu 121 Wohnplätze gibt es, alles WGs mit maximal acht Personen. Am Donnerstag, 19. Mai, wird auf dem Gelände Geburtstag gefeiert.

*HalloMuenchen.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA. © Hallo München

Vor 30 Jahren gegründet: Südbayerischen Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte

Der Grund: 1992, vor genau 30 Jahren wurden die SWW gegründet – zumindest auf dem Papier. „Die erste Wohngruppe mit Sehbehinderten hat dann 1994 in Nymphenburg eröffnet“, erzählt Soller. „Bald darauf zogen wir nach Giesing.“

Seit 1996 sind die SWW auf dem Gelände der einstigen McGraw-Kaserne angesiedelt. Heute gibt es dort Werkstätten, in denen die Bewohner arbeiten – etwa eine Töpferei und eine Weberei samt dazugehörigem Verkaufsladen. „Alle von uns haben eine Form von Sehbehinderung sowie eine weitere Einschränkung“, erklärt Soller. „Ich kann seit Geburt nur Hell und Dunkel erkennen. Zudem habe ich eine Spastik.“

Einrichtung für Sehbehinderte: Wohngruppen und Werkstätten an der ehemaligen McGraw-Kaserne

Soller lebt in der Wohngruppe „In den Kirschen“. Jede Gruppe hat einen Betreuer, außerdem gibt es Therapieangebote und Haushaltshilfen. Vieles aber läuft wie in einer klassischen WG – jeder muss mit anpacken. „Bei uns decken einige den Tisch, andere stellen das Geschirr auf den Essenswagen“, sagt sie. Die 45-Jährige arbeitet außerdem in der SWW-eigenen Weberei. „Weben, das ist einfach Meins. Wir machen sehr viel Upcycling. Aus Stoffresten der Textilindustrie, zum Beispiel abgeschnittenen Rändern von Schals, fertigen wir Stuhlkissen oder Bankauflagen für Kirchen an.“

Ein Einblick in die SWW-eigene Weberei. © SWW

Leider kam sie während der Pandemie kaum zum Weben. Aus Infektionsschutzgründen mussten die Wohngruppen erstmal zusammenbleiben und durften sich nicht auf die einzelnen Werkstätten aufteilen. „Statt unsere erlernten Fähigkeiten auszuüben, haben wir dann zum Beispiel Kaminanzünder gefertigt“, erzählt Soller und muss lachen: „Für diese Anzünder wird das Innere von Klorollen zweitverwendet.“ Nun hofft sie, dass mit den Corona-Lockerungen alle wieder fest in ihre eigentlichen Berufe zurückkehren können.

Südbayerische Wohn- und Werkstätten für Blinde und Sehbehinderte Wer das Angebot kennenlernen will, kann das am Donnerstag, 28. Juli, ab 19.30 Uhr beim Sommer Open Air mit den „Stray Colors“. Infos unter Telefon 69 34 60.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.