Deisenhofener Straße: Tiefgaragen sollen auch für Anwohnende bereit stehen – Kitaplätze sind ebenfalls erwünscht

Von: Katrin Hildebrand

Teilen

Statt des Altbaus sollen drei turmartige Gebäude auf dem VKB-Gelände entstehen. © Visualisierung: Behnisch Architekten

Die Versicherungskammer Bayern will drei neue Bürohäuser bauen auf ihrem Gelände in Giesing. Der BA sieht den Bau als Chance zur Problembekämpfung:

Obergiesing ‒ Richtig in die Höhe wird es erst in zwei Jahren gehen. Drei miteinander verbundene Bürohäuser sollen auf dem Gelände der Versicherungskammer Bayern (VKB) an der Deisenhofener Straße 63 entstehen. Der BA Obergiesing-Fasangarten hat nun in einer Stellungnahme Anwohnerparken, Kitaplätze und Möglichkeiten für Raumnutzungen auf dem Gelände gefordert. Außerdem wünscht sich das Viertelgremium, dass die Gebäude maximal neun Geschosse erhalten sollen.

Der Altbau soll ersetzt werden. © Katrin Hildebrand

„Die VKB unterhält ja eine Stiftung für ehrenamtliches Engagement“, erklärt die BA-­Vorsitzende Carmen Dullinger-­Oßwald (Grüne) gegenüber Hallo München. „Dazu würde es gut passen, wenn sie unserem Viertel mit Flächen helfen würde, gerade in den Bereichen, in denen sie fehlen.“ So mangele es etwa an Kitaplätzen. Außerdem wünsche sich der BA mehr Räume für Bürger und Nachbarn. „In den Neubauten der VKB soll ja ein Café entstehen. Es wäre toll, wenn Anwohnende das oder die Nebenräume für Feiern oder Treffen anmieten könnten.“ Vor allem am Wochenende gebe es Bedarf.



Neubau der VKB: Kampf gegen Parkplatzmangel

Wo sich die Viertelpolitik von der Versicherungskammer ebenfalls etwas Gutes verspricht, ist in Sachen Parkplatzmangel. Im 17. Bezirk gibt es vier Lizenzgebiete für die Bewohner – werktags von Montag bis Samstag jeweils von 9 bis 23 Uhr. Dennoch ist die Lage weiterhin angespannt. „Es wäre toll, wenn die VKB Teile ihrer Tiefgarage am Samstag und Sonntag zur Verfügung stellen könnte“, meint Dullinger-Oßwald.

„Da arbeiten die Leute ja meist nicht im Büro und die Stellplätze wären leer und könnten von den Giesingern genutzt werden.“ Unterhalb der drei neuen Bauten sollen nach Angaben der Versicherungskammer etwa 300 Autostellplätze entstehen. Grundsätzlich erhofft sich die BA-Vorsitzende von der VKB eine Vorbildfunktion, „wie man das Viertel als Konzern entlasten kann“.



Die VKB will sich aktuell noch nicht zu den Wünschen des BA äußern. Am Mittwoch, 5. Juli, tagt nämlich der Planungsausschuss der Stadtrats zum Thema Neubauten.

Diese Neuerungen sind geplant Oberirdisch will die VKB etwa 33 000 Quadratmeter neue Fläche schaffen. Erst jedoch soll ein Bürohaus aus den Siebzigerjahren abgebrochen werden. Die Vorbereitungen laufen schon, die finalen Abrissarbeiten werden voraussichtlich im Spätherbst beginnen. Neu geplant sind drei miteinander verbundene Bürohäuser mit sieben, zehn und zwölf Geschossen. Die Grundrisse sollen jeweils 33 mal 33 Meter betragen. Neu dazu kommen werden etwa 300 Parkplätze sowie 500 Fahrradabstellplätze. Genutzt werden sollen die Gebäude unter anderem als Büros für die Verwaltung. Geplant sind aber auch eine Erweiterung des Casinos mit teilöffentlicher Nutzung sowie ein neuer „Konferenz- und Eventbereich mit Außenraumbezug“.

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.