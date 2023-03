Ärger um Ampel-Bau: Auch Viertelchef verärgert

Lichtsignalanlage am „Breiter Weg“ von Anwohnern behindert – wie es nun weitergeht

Teilen

Laut Beschluss soll die Ampel rechts vom Verkehrsschild entstehen. Markiert wurde sie aber links davon (gelbe Bodenmarkierung) – ein Problem zum Beispiel für Traktoren. © privat

Ein Ampel-Bau sorgt in Obermenzing besonders bei den Anwohnern für ordentlich Ärger, erst vor Kurzem behinderten sie die Arbeiten. Woran sich die Anwohner ärgern:

Obermenzing ‒ Schon lange sorgen sich in Obermenzing die Anwohner der Pippinger Straße um die Sicherheit der Fußgänger. Mitte März sollte jetzt der Bau einer Ampel auf Höhe der Dorfstraße starten. Aber: „Mitarbeitende des Baureferats der Landeshauptstadt München sind durch eine Gruppe von circa 20 Personen daran gehindert worden, mit den Arbeiten zur Errichtung einer Lichtsignalanlage zu beginnen“, teilt das Baureferat auf Hallo-Anfrage mit.

Diese äußerten lautstark ihren Unmut über die Bauarbeiten. „Um nicht zu einer weiteren Eskalation beizutragen, wurden die Mitarbeitenden und die beauftragte Firma abgezogen.“

Vor Ort war auch Christa Stock: „Niemand wusste, dass die Bauarbeiten beginnen würden“, sagt die Anwohnerin, die auch für die FDP im örtlichen Bezirksausschuss sitzt. Als Bauarbeiter den Standort der neuen Ampel an der Pippinger Straße markierten, trommelten sich die Nachbarn zusammen. Denn der Bau ist umstritten – eigentlich wünschen sich Anwohner und BA einen Übergang am Betzenweg.

Ärger um Ampel-Bau: Markierung anders als 2022 beschlossen

Im April 2022 hatten die Viertelpolitiker dann aber den Planungen der Stadt mehrheitlich zugestimmt, weil es keine Alternative gäbe. Dabei habe das Mobilitätsreferat (MOR) versichert, dass die Zufahrt für landwirtschaftliche Fahrzeuge in den Breiter Weg kein Problem sei, „da der Ampelmast sich hinter dem jetzt schon bestehenden Verkehrsschild befinden wird“.



Allerdings: Die von den Bauarbeitern nun markierte Stelle entspricht dem nicht. Aufgezeichnet ist die Ampel etwa 60 Zentimeter links vom Verkehrsschild – und damit im Einfahrbereich in den Breiter Weg. Was das bedeutet, zeigte sich laut Stock auch bei der Versammlung wütender Anwohner: Sowohl ein Mülllaster als auch ein Traktor kamen nicht in den Breiter Weg, ohne über die markierte Ampel zu fahren, erinnert sich Stock.



Ärger um Ampel-Bau: Auch Viertelchef verärgert

Dass die Markierung nicht der Beschlusslage entspricht, verärgert auch Viertelchef Frieder Vogelsgesang (CSU). Er könne den Unmut der Bürger durchaus nachvollziehen. In der jüngsten Bezirksausschusssitzung am Dienstagabend stand die Ampel darum erneut auf der Tagesordnung, um den Beschluss von 2022 noch einmal zu bestätigen. Ein Ergebnis stand zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht fest.



Für das Baureferat der Stadt ist aber klar: „Die neue Lichtsignalanlage basiert auf einem demokratisch gefassten und legitimierten Beschluss des BA21.“ Dass sie an der angeordneten Stelle gebaut wird, stehe deshalb außer Frage. Man habe MOR und BA über den Bürgertumult informiert, „um sicherzustellen, dass das Aufstellen der Ampelanlage so rasch wie möglich durchgeführt werden kann“.

Nilofar Ahmadi/Romy Ebert-Adeikis

Mit dem Hallo München-Newsletter täglich zum Feierabend über die wichtigsten Geschichten aus der Isar-Metropole informiert.